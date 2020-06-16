Тренды 2020: летний макияж на любой вкус

Летний макияж - отличное время дать волю экспериментам и ярким цветам.

Яркие стрелки

В этом сезоне визажисты рекомендуют выходить за рамки дозволенного и открывать новые цветовые сочетания. Обязательно попробуйте воплотить один из трендов в ближайшее время для встречи с подружками либо романтического свидания.

Попробуйте заменить черную подводку на зеленую, желтую либо любую другую яркую. Это выглядит красиво прежде всего. А вместе с тем вы сможете придать вашему образу более смелый и яркий вид.

Насыщенные тени

Глиттер

Визажисты рекомендуют обратить большее внимание на тени, которые ранее оставались в тени. К примеру, вы можете смешать несколько оттенков для получения более насыщенного и яркого цвета. Но будьте осторожными с такими цветами, как розовый и красный. Если вы новичок в сфере макияжа, лучше повремените с использованием этих оттенком, поскольку те могут сделать вам больной вид.

Если все же неоновые тени пока не для вас, рекомендуем обратить внимание на более скромный, но все же интересный и сочный вариант - сияющий глиттер. Не бойтесь того, что макияж может показаться более праздничным. Летом использовать блестки - целая философия сезона беззаботности и легкости.

Напомним,