Тренды 2020: летний макияж на любой вкус

16 июня 2020 12:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: летний макияж на любой вкус
Тренды 2020: летний макияж на любой вкус
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Летний макияж - отличное время дать волю экспериментам и ярким цветам.

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В этом сезоне визажисты рекомендуют выходить за рамки дозволенного и открывать новые цветовые сочетания. Обязательно попробуйте воплотить один из трендов в ближайшее время для встречи с подружками либо романтического свидания. 

Яркие стрелки

Попробуйте заменить черную подводку на зеленую, желтую либо любую другую яркую. Это выглядит красиво прежде всего. А вместе с тем вы сможете придать вашему образу более смелый и яркий вид. 

Насыщенные тени

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Визажисты рекомендуют обратить большее внимание на тени, которые ранее оставались в тени. К примеру, вы можете смешать несколько оттенков для получения более насыщенного и яркого цвета. Но будьте осторожными с такими цветами, как розовый и красный. Если вы новичок в сфере макияжа, лучше повремените с использованием этих оттенком, поскольку те могут сделать вам больной вид. 

Глиттер

Если все же неоновые тени пока не для вас, рекомендуем обратить внимание на более скромный, но все же интересный и сочный вариант - сияющий глиттер. Не бойтесь того, что макияж может показаться более праздничным. Летом использовать блестки - целая философия сезона беззаботности и легкости. 

Напомним, 

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