Тренды 2020: с чем носить юбку-макси?

1 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: с чем носить юбку-макси?
Тренды 2020: с чем носить юбку-макси?
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Макси-юбка отличный вариант для тех, кто устал от платьев и хочет как-то обновить свой гардероб.

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Не забудьте составить ваш идеальный образ для продуктивного дня вместе с этими сочетаниями в одежде. 

Кожаный пиджак 

Плиссированная юбка - отличный вариант на лето 2020. Однако внимание стоит уделить не классическим моделям, а более плотным фактурам. К примеру, асимметрии. Лучше, конечно, в светлых оттенках. А сочетать это лучше всего с чем-то более брутальным и ярким. К примеру, кожаным пиджаком, который подчеркнет вашу фигуру вместе с поясом. 

Кроссовки 

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Правильно подобранные кроссовки создают визуально стильный и яркий образ. Особенно если обуть их под макси-юбку из хлопка. В тон к кроссовкам отлично подойдет пиджак в стиле кэжуал и оверсайз футболка. Идеальный лук для выходного дня готов. 

Белая футболка

Минимализм - наше все. Хотите создать трендовый образ? Тогда просто наденьте вместе с юбкой белую однотонную футболку. Такую вещь желательно покупать высокого качества: она не будет быстро растягиваться и пачкаться. Не пытайтесь комбинировать юбку со сложными узорами и цветами. Лучше выбирать более простой, но проверенный вариант.  

Тренч

Лето выдастся холодным, поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы не мерзнуть. Тренч - отличный способ не подцепить сезонную простуду и при этом оставаться отлично выглядеть. Особенно хорошо это сочетание работает вместе с юбкой. Главное - подобрать френч-оверсайз, чтобы ваш силуэт выглядел воздушным. 

Напомним, 

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