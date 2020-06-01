Тренды 2020: с чем носить юбку-макси?

Макси-юбка отличный вариант для тех, кто устал от платьев и хочет как-то обновить свой гардероб.

Кожаный пиджак

Не забудьте составить ваш идеальный образ для продуктивного дня вместе с этими сочетаниями в одежде.

Плиссированная юбка - отличный вариант на лето 2020. Однако внимание стоит уделить не классическим моделям, а более плотным фактурам. К примеру, асимметрии. Лучше, конечно, в светлых оттенках. А сочетать это лучше всего с чем-то более брутальным и ярким. К примеру, кожаным пиджаком, который подчеркнет вашу фигуру вместе с поясом.

Кроссовки

Белая футболка

Правильно подобранные кроссовки создают визуально стильный и яркий образ. Особенно если обуть их под макси-юбку из хлопка. В тон к кроссовкам отлично подойдет пиджак в стиле кэжуал и оверсайз футболка. Идеальный лук для выходного дня готов.

Минимализм - наше все. Хотите создать трендовый образ? Тогда просто наденьте вместе с юбкой белую однотонную футболку. Такую вещь желательно покупать высокого качества: она не будет быстро растягиваться и пачкаться. Не пытайтесь комбинировать юбку со сложными узорами и цветами. Лучше выбирать более простой, но проверенный вариант.

Тренч

Лето выдастся холодным, поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы не мерзнуть. Тренч - отличный способ не подцепить сезонную простуду и при этом оставаться отлично выглядеть. Особенно хорошо это сочетание работает вместе с юбкой. Главное - подобрать френч-оверсайз, чтобы ваш силуэт выглядел воздушным.

Напомним,