Что обязательно стоит приобрести в летний гардероб: ТОП-4 тренда

Совсем скоро в страну придет лето. Поэтому нужно уже сейчас решать, что надеть через две недели.

Крот-топ и юбка в цветочной расцветке

К счастью, тренды этого сезона весьма универсальны, поэтому с высокой вероятностью подойдут практически каждой моднице.

Мировой глянец кричит об этом новомодном сочетании вещей. Во-первых, это практично. Коротки топ и юбка из легкого хлопка точно не заставят ваше тело задыхаться от жары. Во-вторых, вам не придется думать о дополнительных акцентах, поскольку он уже будет обращен на юбку в цветочек. Также этот вариант универсален, поскольку его можно сочетать как с джинсовой курткой и кроссовками, так и с более причаленной юбкой и пиджаком.

Босоножки на тонких ремешках

Платье-рубашка

Не знаете, что обуть этим летом? Обратите внимание на босоножки на низком ходу и с тонкими ремешками. Такая модель отлично подчеркнет утонченность ваших ног и придаст +50 к вашему образу. Лучше всего обращать внимание на летние яркие оттенки: оранжевый, красный либо лиловый. А из ткани предпочтительнее всего - замша.

Обязательно выбирайте платье-рубашку из хлопка либо льна. Такой вариант - идеальный выбор на лето, чтобы дышала кожа. Экспериментировать можно по-разному. К примеру, выбрать платье с пышными рукавами либо более приталенный варианта. Также не забывайте про платье-миди, которое тоже хорошо будет смотреться с босоножками на низком ходу.

Короткие шорты

Шорты - главный атрибут любого летнего гардероба. Выбирайте свободные модели, которые не будут обтягивать ваши формы. Лучше всего опять же обратиться к хлопковому варианту. Носить шорты можно в комплекте с рубашкой и босоножками либо обувью мюли.

Напомним,