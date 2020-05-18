Что обязательно стоит приобрести в летний гардероб: ТОП-4 тренда

18 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Что обязательно стоит приобрести в летний гардероб: ТОП-4 тренда
Что обязательно стоит приобрести в летний гардероб: ТОП-4 тренда
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Совсем скоро в страну придет лето. Поэтому нужно уже сейчас решать, что надеть через две недели.

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К счастью, тренды этого сезона весьма универсальны, поэтому с высокой вероятностью подойдут практически каждой моднице. 

Крот-топ и юбка в цветочной расцветке 

Мировой глянец кричит об этом новомодном сочетании вещей. Во-первых, это практично. Коротки топ и юбка из легкого хлопка точно не заставят ваше тело задыхаться от жары. Во-вторых, вам не придется думать о дополнительных акцентах, поскольку он уже будет обращен на юбку в цветочек. Также этот вариант универсален, поскольку его можно сочетать как с джинсовой курткой и кроссовками, так и с более причаленной юбкой и пиджаком.

Босоножки на тонких ремешках 

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Не знаете, что обуть этим летом? Обратите внимание на босоножки на низком ходу и с тонкими ремешками. Такая модель отлично подчеркнет утонченность ваших ног и придаст +50 к вашему образу. Лучше всего обращать внимание на летние яркие оттенки: оранжевый, красный либо лиловый. А из ткани предпочтительнее всего - замша. 

Платье-рубашка 

Обязательно выбирайте платье-рубашку из хлопка либо льна. Такой вариант - идеальный выбор на лето, чтобы дышала кожа. Экспериментировать можно по-разному. К примеру, выбрать платье с пышными рукавами либо более приталенный варианта. Также не забывайте про платье-миди, которое тоже хорошо будет смотреться с босоножками на низком ходу. 

Короткие шорты 

Шорты - главный атрибут любого летнего гардероба. Выбирайте свободные модели, которые не будут обтягивать ваши формы. Лучше всего опять же обратиться к хлопковому варианту. Носить шорты можно в комплекте с рубашкой и босоножками либо обувью мюли.

Напомним, 

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