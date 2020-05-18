Что обязательно стоит приобрести в летний гардероб: ТОП-4 тренда
Совсем скоро в страну придет лето. Поэтому нужно уже сейчас решать, что надеть через две недели.
Крот-топ и юбка в цветочной расцветке
Мировой глянец кричит об этом новомодном сочетании вещей. Во-первых, это практично. Коротки топ и юбка из легкого хлопка точно не заставят ваше тело задыхаться от жары. Во-вторых, вам не придется думать о дополнительных акцентах, поскольку он уже будет обращен на юбку в цветочек. Также этот вариант универсален, поскольку его можно сочетать как с джинсовой курткой и кроссовками, так и с более причаленной юбкой и пиджаком.
Босоножки на тонких ремешках
Платье-рубашка
Обязательно выбирайте платье-рубашку из хлопка либо льна. Такой вариант - идеальный выбор на лето, чтобы дышала кожа. Экспериментировать можно по-разному. К примеру, выбрать платье с пышными рукавами либо более приталенный варианта. Также не забывайте про платье-миди, которое тоже хорошо будет смотреться с босоножками на низком ходу.
Короткие шорты
Шорты - главный атрибут любого летнего гардероба. Выбирайте свободные модели, которые не будут обтягивать ваши формы. Лучше всего опять же обратиться к хлопковому варианту. Носить шорты можно в комплекте с рубашкой и босоножками либо обувью мюли.
Напомним,