Как пережить расставание и начать новую жизнь: советы, которые точно помогут
Конечно, расставание явно не приносит удовольствия никому. Но важно помнить о том, что это может только стать началом вашей новой, более качественной и осознанной жизни.
Поговорите с близкими
На этом этапе вашей жизни вам точно нужна поддержка рядом. Наверняка, в вашей жизни есть человек, который готов выслушать ваши душевные терзания и муки. Просто попробуйте сделать первый шаг в сторону излияния души. К примеру, договоритесь встретиться с подругой за чашкой кофе или бокалом чего покрепче. Такие посиделки помогут вам отвлечься.
Не контактируйте с бывшим
Заведите дневник
Чтобы освободиться от мыслей, вам необходимо их записывать и уступать место для других. В таком случае, вам подойдет дневниковая форма исповеди. Заведите красивый блокнот, в котором вы бы делились переживаниями, надеждами и даже воспоминаниями. Этот способ точно поможет вам отпустить прошлое уже совсем скоро.
Найдите себе хобби
Когда вы заняты, у вас нет времени думать о прошлом и различных переживаниях. Но здесь важно удержать ту грань между отдыхом и занятостью, иначе вы просто перегорите. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Теперь у вас есть больше времени для того, чтобы уделять время себе и своим желаниям. Используйте его с пользой.
Напомним,