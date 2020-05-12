Как пережить расставание и начать новую жизнь: советы, которые точно помогут

Конечно, расставание явно не приносит удовольствия никому. Но важно помнить о том, что это может только стать началом вашей новой, более качественной и осознанной жизни.

Поговорите с близкими

Сегодня мы расскажем, как правильно переживать расставание с малейшим вредом для вашей психики. Крепитесь.

На этом этапе вашей жизни вам точно нужна поддержка рядом. Наверняка, в вашей жизни есть человек, который готов выслушать ваши душевные терзания и муки. Просто попробуйте сделать первый шаг в сторону излияния души. К примеру, договоритесь встретиться с подругой за чашкой кофе или бокалом чего покрепче. Такие посиделки помогут вам отвлечься.

Не контактируйте с бывшим

Заведите дневник

У пар, которые разошлись, очевидно, что есть привычка друг к другу. Писать по утрам сообщения, звонить и делиться новостями и достижениями - все это вы, наверняка, делали изо дня в день на протяжение длительного времени. Сейчас вам нужно резко оборвать этот контакт. В противном случае, больно будет всем, а начать новую жизнь возможности точно не представиться. Конечно, делать это тяжело, но лучше закончить с этим вопросом только лишь раз, чтобы потом не было тяжелее постепенно отрывать от себя призрака вашего прошлого.

Чтобы освободиться от мыслей, вам необходимо их записывать и уступать место для других. В таком случае, вам подойдет дневниковая форма исповеди. Заведите красивый блокнот, в котором вы бы делились переживаниями, надеждами и даже воспоминаниями. Этот способ точно поможет вам отпустить прошлое уже совсем скоро.

Найдите себе хобби

Когда вы заняты, у вас нет времени думать о прошлом и различных переживаниях. Но здесь важно удержать ту грань между отдыхом и занятостью, иначе вы просто перегорите. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Теперь у вас есть больше времени для того, чтобы уделять время себе и своим желаниям. Используйте его с пользой.

Напомним,