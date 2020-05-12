Как пережить расставание и начать новую жизнь: советы, которые точно помогут

12 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
Как пережить расставание и начать новую жизнь: советы, которые точно помогут
Как пережить расставание и начать новую жизнь: советы, которые точно помогут
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Конечно, расставание явно не приносит удовольствия никому. Но важно помнить о том, что это может только стать началом вашей новой, более качественной и осознанной жизни.

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Сегодня мы расскажем, как правильно переживать расставание с малейшим вредом для вашей психики. Крепитесь. 

Поговорите с близкими 

На этом этапе вашей жизни вам точно нужна поддержка рядом. Наверняка, в вашей жизни есть человек, который готов выслушать ваши душевные терзания и муки. Просто попробуйте сделать первый шаг в сторону излияния души. К примеру, договоритесь встретиться с подругой за чашкой кофе или бокалом чего покрепче. Такие посиделки помогут вам отвлечься. 

Не контактируйте с бывшим

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У пар, которые разошлись, очевидно, что есть привычка друг к другу. Писать по утрам сообщения, звонить и делиться новостями и достижениями - все это вы, наверняка, делали изо дня в день на протяжение длительного времени. Сейчас вам нужно резко оборвать этот контакт. В противном случае, больно будет всем, а начать новую жизнь возможности точно не представиться. Конечно, делать это тяжело, но лучше закончить с этим вопросом только лишь раз, чтобы потом не было тяжелее постепенно отрывать от себя призрака вашего прошлого. 

Заведите дневник 

Чтобы освободиться от мыслей, вам необходимо их записывать и уступать место для других. В таком случае, вам подойдет дневниковая форма исповеди. Заведите красивый блокнот, в котором вы бы делились переживаниями, надеждами и даже воспоминаниями. Этот способ точно поможет вам отпустить прошлое уже совсем скоро. 

Найдите себе хобби

Когда вы заняты, у вас нет времени думать о прошлом и различных переживаниях. Но здесь важно удержать ту грань между отдыхом и занятостью, иначе вы просто перегорите. Попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Теперь у вас есть больше времени для того, чтобы уделять время себе и своим желаниям. Используйте его с пользой. 

Напомним, 

 

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