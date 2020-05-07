Тренды 2020: ТОП-4 стильные прически для длинных волос

7 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: ТОП-4 стильные прически для длинных волос
Тренды 2020: ТОП-4 стильные прически для длинных волос
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Вы ведь не зря так долго и скрупулезно ухаживаете за своими волосами. Пришло время создать из них яркое дополнение к вашему образу.

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Сегодня мы расскажем о четырех прическах, которые отлично подойдут для длинных волос. Главное - проявить немного желания разнообразить свою внешность и, конечно, не бояться экспериментировать. 

Легкие локоны 

Небрежность и иллюзорная неаккуратность создадут игривый образ на каждый день либо для особенной встречи. Важно только уметь отличать пышные локоны от легких, повседневных. Мы вам советуем делать их при помощи стайлера для волос и мощного лака. Ведь последний может помочь вам создать прическу на пару дней носки. 

Пучок

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Пучок - неоспоримая классика всех эпох и модных веяний. И здесь уже не так важно, каким он будет: высоким или низким, тугим либо расслабленным. Мы рекомендуем обратить внимание на эту прическу, поскольку различные ее вариации могут создавать абсолютно новые образы. К примеру, стритстайл не может обойтись без акцента на слегка небрежном пучке. А вот более светские мероприятия отлично дополнит тугой жгут из волос. Главное - не бояться экспериментировать. 

Подкрученные концы

Многие знаменитости останавливают свой выбор именно на таком простом, но элегантном варианте. Чтобы сделать экспресс-укладку с закрученными концами, вам необходимо в первую очередь запастись широкой расческой, утюжкой и лаком для волос. Заворачивайте пряди волос во внутреннюю сторону во время использования фена. Такой вариант отлично будет смотреться на густой шевелюре. 

Несимметричный пробор 

Слишком правильный образ уже давно не в моде. Все больше знаменитостей отдают предпочтение асимметрии и проборам на бок. Чтобы правильно его разделить, возьмите зубастую расческу и проведите нужную вам линию на проборе. Следом за этим аккуратно той же расческой разделите пряди по этой линии. Для фиксации и укладки возьмите прозрачный гель. 

Напомним, 

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