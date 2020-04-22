О какой обуви стоит забыть на ближайшее время: ТОП-5 антитрендов

22 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
О какой обуви стоит забыть на ближайшее время: ТОП-5 антитрендов
О какой обуви стоит забыть на ближайшее время: ТОП-5 антитрендов
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Мода диктует нам свои законы. И то, что мы обували всего пару сезонов назад и считали ультрамодным, уже совсем не вписывается в какие-либо тенденции теперешних дней.

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Сегодня мы расскажем, о какой обуви стоит забыть на ближайшие несколько сезонов . Но не выбрасывайте ее - ведь вода так переменчива, правда?

Обувь с декорированным мехом 

Раньше все покрутилось вокруг этого искусственного меха: кроссовки, шлепки и даже зимняя обувь. Теперь стоит забыть об этих моделях. Рынок сейчас перенасыщен настолько, что спрос все быстрее и быстрее снижается и сходит к нули. Да и моделей новых, более свежих и интересных появилось за это время куда больше. 

Криперы

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Или же простыми словами - обувь на толстой высокой подошве. Эта модель имеет весьма продолжительную историю. Впервые она попала на волну популярности еще в далеких 70-х годах, когда в мире зарождалась культура андеграунда. Теперь же их слегка начала вытеснять обувь на более низком и плоской ходу. Ну, и в спину им, конечно, так же дышат массивные кроссовки. 

Массивные кроссовки 

Вот мы и добрались до одного из самых главных трендов недавнего времени. Что же произошло? Как в случае и с искусственным мехом на обуви, рынок стал перенасыщен ею. Время громоздкости и массивности уже уходит. Теперь все больше модных инфлюенсеров склоняются к классическому варианту кроссовок, которые чаще всего представлены на низком ходу и без ярких акцентов. 

Прозрачный каблук

В массах он не нашел большого спроса, но приближенные к высокой моде просто души не находили в таких интересных моделях, выполненных с прозрачным каблуком. Теперь он надоел всем и уступил место классическому каблуку на низком ходу. 

Мюли с острым носком

Около пары лет назад они действительно были на верхушке популярности. И есть за что. Они действительно достаточно удобные и симпатичные. Но вот надеяться на их возвращение в ближайшие несколько лет не стоит. Время для обуви мюли уже давно прошло. Теперь остается искать только модную альтернативу. С этим, к счастью, проблем не будет. 

Напомним, 

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