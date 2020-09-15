Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 15.09.2020)

15 сентября 2020 13:17 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 15.09.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 15.09.2020)
пресс-служба

15 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 8 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 8 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Губительное одиночество

В 8 выпуске проекта Тайны ДНК Карина Завиша открывается с совершенно другой стороны. Она не просто пацанка, которая беспробудно пьет и чуть что лезет в драку. Нет, она – одинокая, несчастная девочка, которую окончательно сломило понимание того, что у нее никого не осталось на белом свете. Каринэ ни разу в жизни не видела своих родных. Ее детство прошло в интернатах. Директриса одного из них расскажет в студии проекта Тайны ДНК, какой была Каринэ в детстве.

Карина мечтала найти свою мать, но та умерла, когда пацанке было всего 9 месяцев. Мама Каринэ употребляла наркотики и в конце концов умерла от заражения крови. Девушка поняла, что у нее нет никого на этом свете. Тогда она начала пить. Из-за пагубной привычки она не задерживалась ни на одной работе. Редко бывали такие случаи, чтобы Карина не пила хотя бы неделю. Постепенно она начала деградировать и все чаще ввязывалась в драку.

Надежда

Лечение в реабилитационном центре помогло Карине справиться со своей болезнью. А несколько лет назад у нее появилась еще и надежда найти близкого человека. Карина узнала, что у нее, возможно, есть родной брат! Соседи матери рассказали, что у той было двое детей – мальчик и девочка. Карина обратилась за помощью в проект Тайны ДНК в 8 выпуске, чтобы ей помогли найти давно потерянного брата.

Удастся ли журналистам найти единственного родственника пацанки? Задача оказалась непростой, ведь у них практически нет зацепок. Им удалось найти одного мужчину, который при рождении тоже носил фамилию Завиша. Однако по документам вероятный брат Карины – круглый сирота. И он уверен, что был единственным ребенком. Неужели Каринэ так и останется одинокой? 

8 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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