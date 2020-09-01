Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 6 выпуск (эфир от 01.09.2020)

1 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 6 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 6 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В программе Тайны ДНК 2 сезон 6 выпуск от 01.09.2020 вы узнаете, почему Александр перестал считать родными своих детей от предыдущего брака. Один миллион гривен – именно столько хочет получить мужчина от бывшей жены, ведь уверен, что 14 лет платил алименты на чужих детей. Почему Александр так поздно спохватился? И действительно ли женщина нагуляла свое чадо? Узнайте в 6 выпуске Тайны ДНК.

Почему Александр решился начать войну с бывшей?

В программу обратилась Любовь – новая жена Александра. Супруги вместе уже более 10 лет. Все время тяжело работают, но достатка в доме так и нет. Жилище в запущенном состоянии, даже на лечение денег не хватает. А все потому, что почти вся зарплата мужа уходит на выплату алиментов. В студии проекта Тайны ДНК 01.09.2020 Александр объяснит, почему считает детей неродными. Оказывается, в молодости Наталья работала проводницей в поездах и часто не ночевала дома. По мнению главного героя программы, именно от пассажиров она и нагуляла пятерых детей. Так ли это? Всю правду расскажет тест ДНК.

Действительно ли нагуляла?

Наталия Николаевна уверена, что ей нечего скрывать ни от бывшего, ни от зрителей. Наоборот, она с радостью хочет услышать результаты генетической экспертизы, чтобы доказать свою честность. Открыть конверт мечтают и дочери Натальи, которые надеются, что папа одумается и вернется в их жизни. Так чьим детям Александр столько лет присылал деньги? Действительно ли Наталье Николаевне ничего скрывать от зрителей?

6 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.