Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть

Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть

Мода - девушка прихотливая. С ней стоит всегда держать руку на пульсе.

Обувь с мехом

Сегодня мы расскажем, о каких модных ранее трендах стоит забыть навсегда.

Хоть и искусственный мех сейчас очень популярен во многих образах, это никак не затрагивает обувь. И тут даже не столь важно, что это за обувь: босоножки, мюли, кроссовки или туфли - любой намек на мех в этой обуви теперь считается вульгарностью.

Заколки с жемчугом

Кроссовки на платформе

Этот микротренды покинул лавры славы. Особенно если это невидимки с жемчугом, которые в прошлых сезонах не примерил только ленивый. Пришло время обратить внимание на маленькие невидимки.

Сейчас рулят массивные кроссовки, которые содержат в себе до трех ярких цветов. А так же - подошву-трактор. Про платформу стоит же забыть, поскольку она больше не привлекает внимание модниц.

Аксессуары с бахромой

Сумки с бахромой по-прежнему - мастхэв. А вот про аксессуары с бахромой стоит забыть. Они будут выглядеть этой весной максимально неуместно и глупо. Лучше отдайте предпочтение минимализму.

Виниловые леггинсы

Забываем о латексных леггинсах до осени. По прогнозам модельеров, именно тогда они вновь будут популярными. До этого же времени лучше отдать предпочтение джинсам-mom либо кюлотам.

Напомним,