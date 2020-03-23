Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть

23 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть
Больше не в моде: ТОП-5 антитрендов, о которых стоит забыть
pixabay.com

Мода - девушка прихотливая. С ней стоит всегда держать руку на пульсе.

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Сегодня мы расскажем, о каких модных ранее трендах стоит забыть навсегда. 

Обувь с мехом 

Хоть и искусственный мех сейчас очень популярен во многих образах, это никак не затрагивает обувь. И тут даже не столь важно, что это за обувь: босоножки, мюли, кроссовки или туфли - любой намек на мех в этой обуви теперь считается вульгарностью. 

Заколки с жемчугом 

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Этот микротренды покинул лавры славы. Особенно если это невидимки с жемчугом, которые в прошлых сезонах не примерил только ленивый. Пришло время обратить внимание на маленькие невидимки. 

Кроссовки на платформе 

Сейчас рулят массивные кроссовки, которые содержат в себе до трех ярких цветов. А так же - подошву-трактор. Про платформу стоит же забыть, поскольку она больше не привлекает внимание модниц. 

Аксессуары с бахромой

Сумки с бахромой по-прежнему - мастхэв. А вот про аксессуары с бахромой стоит забыть. Они будут выглядеть этой весной максимально неуместно и глупо. Лучше отдайте предпочтение минимализму. 

Виниловые леггинсы

Забываем о латексных леггинсах до осени. По прогнозам модельеров, именно тогда они вновь будут популярными. До этого же времени лучше отдать предпочтение джинсам-mom либо кюлотам. 

Напомним, 

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