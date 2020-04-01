Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году

Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году

Широкие брюки - безоговорочный тренд в этом сезоне. Они отлично подчеркнут длину ног или же скроют их полноту. Каждый любит их по-своему, но перед всеми возникает вопрос: с чем их сочетать.

Трикотажный боди

Сегодня мы поделимся главными находками, которые помогут вам собрать цельный образ и выглядеть на все 100%.

Для обладательниц длинных ног и хрупкого телосложения боди - настоящая модная находка. Стоит подчеркнуть: лучше отдавать предпочтение именно трикотажному варианту, а не искусственным аналогам. Боди поможет вам создать классический образ и подчеркнуть красоту фигуры. Выбирайте элегантное сочетание цветов: пастельные оттенки либо вечный микс черный+белый.

Удлиненная туника

Блейзер

Этот тренд пришел к нам из далеких 90-ых. Вы можете отдать предпочтение более эксцентричному варианту: удлиненной блузе с укороченными брюками или же шелковой полупрозрачной тунике в сочетании с длинными широкими брюками и каблуков с открытым носком. Не бойтесь экспериментировать. Сочетание цветов может варьироваться: от яркого колорблока (красный+зеленый, фиолетовый+оранжевый) до спокойных цветов пастели.

С этим вариантов вы точно не прогадаете. Брюки и блейзер (жакет либо пиджак) отлично друг с другом работают и дополняют. Если хотите придать брючному костюму более трендовый вид, сделайте выбор в пользу расклешенных от бедра брюк и блейзера оверсайз с широкими плечами.

Напомним,