Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году
Широкие брюки - безоговорочный тренд в этом сезоне. Они отлично подчеркнут длину ног или же скроют их полноту. Каждый любит их по-своему, но перед всеми возникает вопрос: с чем их сочетать.
Трикотажный боди
Для обладательниц длинных ног и хрупкого телосложения боди - настоящая модная находка. Стоит подчеркнуть: лучше отдавать предпочтение именно трикотажному варианту, а не искусственным аналогам. Боди поможет вам создать классический образ и подчеркнуть красоту фигуры. Выбирайте элегантное сочетание цветов: пастельные оттенки либо вечный микс черный+белый.
Удлиненная туника
Блейзер
С этим вариантов вы точно не прогадаете. Брюки и блейзер (жакет либо пиджак) отлично друг с другом работают и дополняют. Если хотите придать брючному костюму более трендовый вид, сделайте выбор в пользу расклешенных от бедра брюк и блейзера оверсайз с широкими плечами.
Напомним,