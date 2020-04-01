Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году

1 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году
Модный комплект: с чем носить широкие брюки в 2020 году
pixabay.com

Широкие брюки - безоговорочный тренд в этом сезоне. Они отлично подчеркнут длину ног или же скроют их полноту. Каждый любит их по-своему, но перед всеми возникает вопрос: с чем их сочетать.

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Сегодня мы поделимся главными находками, которые помогут вам собрать цельный образ и выглядеть на все 100%. 

Трикотажный боди

Для обладательниц длинных ног и хрупкого телосложения боди - настоящая модная находка. Стоит подчеркнуть: лучше отдавать предпочтение именно трикотажному варианту, а не искусственным аналогам. Боди поможет вам создать классический образ и подчеркнуть красоту фигуры. Выбирайте элегантное сочетание цветов: пастельные оттенки либо вечный микс черный+белый. 

Удлиненная туника 

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Этот тренд пришел к нам из далеких 90-ых. Вы можете отдать предпочтение более эксцентричному варианту: удлиненной блузе с укороченными брюками или же шелковой полупрозрачной тунике в сочетании с длинными широкими брюками и каблуков с открытым носком. Не бойтесь экспериментировать. Сочетание цветов может варьироваться: от яркого колорблока (красный+зеленый, фиолетовый+оранжевый) до спокойных цветов пастели. 

Блейзер 

С этим вариантов вы точно не прогадаете. Брюки и блейзер (жакет либо пиджак) отлично друг с другом работают и дополняют. Если хотите придать брючному костюму более трендовый вид, сделайте выбор в пользу расклешенных от бедра брюк и блейзера оверсайз с широкими плечами.

Напомним, 

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