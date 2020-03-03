Повседневный макияж: главные средства для идеального образа

Макияж является неотъемлемым атрибутом повседневном жизни каждой девушки.

Праймер для лица

База под макияж не является обязательной в нанесении постоянно, но точно сможет подготовить кожу к нанесению тонального. Также праймеры могут придать коже сияние или "влажного" эффекта, который сейчас невероятно популярен.

Тональное средство

Читайте также Как исправить форму бровей: пошаговая инструкция Рынок косметических средств сейчас невероятно разнообразен: и каждая девушка сможет найти здесь идеальный для себя тональный крем. Лучше всего иметь сразу два варианта: стойкое, плотное тональное средство - для особых мероприятий и для фотосессий, а также легкое, полупрозрачное, увлажняющее - на каждый день.

Консилер

Безусловно, кожа под глазами проблемна далеко не у всех. Однако, почти каждая девушка страдает от недосыпов и темных кругов под глазами. Консилер может существенно облегчить эту проблему. Выбирайте увлажняющий со светоотражающим эффектом - тогда отсутствие 8-часовго сна вам не страшно!

Хайлайтер/корректор

Сегодня мы расскажем о базовых средствах для каждой представительницы прекрасного пола благодаря которой она сможет всегда выглядеть отменно каждый день.

На волне моды на скульптурирование и подсвечивание, каждой девушке стоит иметь в своей косметичке соответствующие средства. Речь идет даже не о слепом следовании трендам: после нанесения тональной основы, естественные рельефы лица как бы “стираются” и стоит обозначить их заново с помощью затемняющих и высветляющих средств. Эти продукты также позволяют слегка корректировать черты лица с помощью игры света и тени.

Средства для бровей

Здесь выбирайте в зависимости от исходных данных и желаемого результата. Если вы - счастливая обладательница роскошных, соболиных бровей, то вам хватит прозрачного или тонирующего фиксирующего геля. Если вам хочется добавить интенсивности, либо же свои брови не слишком густые, то обратите внимание на помады для бровей (для графичного финиша), тени для бровей (для мягкого финиша), карандаши и фломастеры для бровей (для прорисовки волосков и естественного финиша. Оттенок выбираем под цвет волос четко, либо же на тон темнее (для блондинок) или на тон светлее (для брюнеток).

Тушь

Отдайте предпочтение угольной черной с объемом или повседневной коричневой, без “спецэффектов”.

Напомним,