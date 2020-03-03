Повседневный макияж: главные средства для идеального образа
Макияж является неотъемлемым атрибутом повседневном жизни каждой девушки.
Праймер для лица
Тональное средство
Консилер
Хайлайтер/корректор
На волне моды на скульптурирование и подсвечивание, каждой девушке стоит иметь в своей косметичке соответствующие средства. Речь идет даже не о слепом следовании трендам: после нанесения тональной основы, естественные рельефы лица как бы “стираются” и стоит обозначить их заново с помощью затемняющих и высветляющих средств. Эти продукты также позволяют слегка корректировать черты лица с помощью игры света и тени.
Средства для бровей
Здесь выбирайте в зависимости от исходных данных и желаемого результата. Если вы - счастливая обладательница роскошных, соболиных бровей, то вам хватит прозрачного или тонирующего фиксирующего геля. Если вам хочется добавить интенсивности, либо же свои брови не слишком густые, то обратите внимание на помады для бровей (для графичного финиша), тени для бровей (для мягкого финиша), карандаши и фломастеры для бровей (для прорисовки волосков и естественного финиша. Оттенок выбираем под цвет волос четко, либо же на тон темнее (для блондинок) или на тон светлее (для брюнеток).
Тушь
Отдайте предпочтение угольной черной с объемом или повседневной коричневой, без “спецэффектов”.
Напомним,