Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться

Отеки под глазами появляются всегда неожиданно и доставляют массу дискомфорта.

Водный баланс

Хорошая новость : избавиться от них быстро тоже возможно. Сегодня мы расскажем, как можно быстро и проверено убрать отеки под глазами и снова выглядеть на все 100%.

Одна из главных причин отеков - обезвоживание. Модели, к примеру, во избежание их образования пьют много воды с лимонным соком. Помните: сначала возникают мешки, а потом черные круги, которые убрать куда сложнее.

Кубики льда

Холодные ложки

Этот метод действует безотказно и поможет избавиться от отеков за 10 минут. Лучше всего сделать отвар ромашки или мяты и заморозить его в кубиках. Чтобы добиться результата, держите их не больше 5 минут.

Если у вас закончились патчи, использовать можно холодные ложки как их аналог. Для этого необходимо приложить ложки к зоне под глазами выпуклой частью, пока не нагреются, а после заменить другими.

Напомним,