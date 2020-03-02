Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться

2 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться
Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться
pixabay.com

Отеки под глазами появляются всегда неожиданно и доставляют массу дискомфорта.

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Хорошая новость: избавиться от них быстро тоже возможно. Сегодня мы расскажем, как можно быстро и проверено убрать отеки под глазами и снова выглядеть на все 100%. 

Водный баланс 

Одна из главных причин отеков - обезвоживание. Модели, к примеру, во избежание их образования пьют много воды с лимонным соком. Помните: сначала возникают мешки, а потом черные круги, которые убрать куда сложнее. 

Кубики льда

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Этот метод действует безотказно и поможет избавиться от отеков за 10 минут. Лучше всего сделать отвар ромашки или мяты и заморозить его в кубиках. Чтобы добиться результата, держите их не больше 5 минут.

Холодные ложки

Если у вас закончились патчи, использовать можно холодные ложки как их аналог. Для этого необходимо приложить ложки к зоне под глазами выпуклой частью, пока не нагреются, а после заменить другими.

Напомним, 

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