Отеки под глазами: ТОП-3 способа быстро от них избавиться
Отеки под глазами появляются всегда неожиданно и доставляют массу дискомфорта.
Водный баланс
Одна из главных причин отеков - обезвоживание. Модели, к примеру, во избежание их образования пьют много воды с лимонным соком. Помните: сначала возникают мешки, а потом черные круги, которые убрать куда сложнее.
Кубики льда
Холодные ложки
Если у вас закончились патчи, использовать можно холодные ложки как их аналог. Для этого необходимо приложить ложки к зоне под глазами выпуклой частью, пока не нагреются, а после заменить другими.
Напомним,