ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее
Подбираем джинсы. скрывающие все недостатки фигуры.
Расклешенные джинсыфигуры «песочные часы», «прямоугольник».
Расклешенный низ сделает силуэт максимально гармоничным, широкие плечи не будут так выделяться за счет массивного низа. Акцент будет сделан на узкие бедра, ваше преимущество.
«Бананы» с высокой посадкой
Джинсы-бананы выручат девушек, которые хотят сузить полные бедра и икры, но показать тонкие щиколотки.
Вам помогут объемные брюки, они с легкостью скроют лишние килограммы и сделают акцент на лодыжках за счет укороченного покроя.
Носите джинсы-бананы с туфлями на каблуке, чтобы сводить мужчин с ума.
Бойфренды
Выбирайте среднюю или высокую посадку, добавляйте в лук каблуки или платформу.
«Дудочки»
Скроют отсутствие рельефности у женщин с полными ножками и спрячут все лишнее за счет свободного кроя.
Специалисты советуют останавливаться на высокой линии талии, что сделает ноги более длинными. Если добавить к таким джинсам приталенный пиджак или кардиган, от вас едва ли кто-то сможет отвести взгляд!
Bootcut
Напомним,