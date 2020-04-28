ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее

28 апреля 2020 18:30 Алла Лысак
ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее
ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее

Подбираем джинсы. скрывающие все недостатки фигуры.

Расклешенные джинсы

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Подойдут женщинам с типами фигуры «песочные часы», «прямоугольник».

Расклешенный низ сделает силуэт максимально гармоничным, широкие плечи не будут так выделяться за счет массивного низа. Акцент будет сделан на узкие бедра, ваше преимущество. 

«Бананы» с высокой посадкой

Джинсы-бананы выручат девушек, которые хотят сузить полные бедра и икры, но показать тонкие щиколотки. 

Вам помогут объемные брюки, они с легкостью скроют лишние килограммы и сделают акцент на лодыжках за счет укороченного покроя. 

Носите джинсы-бананы с туфлями на каблуке, чтобы сводить мужчин с ума. 

ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее

Бойфренды

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Модельеры называют бойфренды идеальным и модным выбором для женщин, которые хотят казаться более миниатюрными.

Выбирайте среднюю или высокую посадку, добавляйте в лук каблуки или платформу.

«Дудочки»

Скроют отсутствие рельефности у женщин с полными ножками и спрячут все лишнее за счет свободного кроя.

Специалисты советуют останавливаться на высокой линии талии, что сделает ноги более длинными. Если добавить к таким джинсам приталенный пиджак или кардиган, от вас едва ли кто-то сможет отвести взгляд!

Bootcut

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Джинсы bootcut отличаются от расклешенных моделей одной деталью, они имеют длину, которая полностью закрывает обувь. Такой вариант может стать спасительным для девушек, желающих удлинить ноги и убрать разрыв между джинсами и обувью.

ТОП-5 моделей джинсов, которые сделают вас стройнее

Напомним,

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