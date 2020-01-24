Джинсы 2020: как носить и какие выбрать?

Из года в год джинсы остаются наиболее популярной вещью в гардеробе каждой модницы.

Сегодня мы поделимся трендовыми моделями 2020 года, которые создадут вам свежий и модный образ

Прямые джинсы

Классический вариант джинсов идет всем. Если вы выберете фасон с открытой щиколоткой, то сможете скорректировать полноту бедер. Также такие джинсы скрывают массивные икры. Носить можно с любой обувью, но ни в коем случае не заправляйте их внутрь.

Скинни

Облегающие модели таких джинсов подходят девушкам с идеально ровными ногами. Носить их нужно с верхом свободного кроя (к примеру, рубашка, свитер, пиджак или кардиган), чтобы уравновесить облегающий низ. Посадка у таких джинсов должна быть высокая, а материал крепкий.

Джинсы Mom

Эту модель любят все за высокую посадку и комфорт, который она дает. Также эта модель подходит практически всем, поскольку визуально уменьшает талию и стройнит ноги. Единственный нюанс с такими джинсами - они не должны облегать и садиться складками. В противном случае нельзя исключать прибавление объема в бедрах.

Джинсы-клёш

Такой фасон призван выравнивать ноги и уравновешивать бедра. Девушкам с объемными бедрами стоит добавлять сверху жакет или свитер.

Напомним,