Джинсы 2020: как носить и какие выбрать?

24 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Джинсы 2020: как носить и какие выбрать?
Джинсы 2020: как носить и какие выбрать?
pixabay.com

Из года в год джинсы остаются наиболее популярной вещью в гардеробе каждой модницы.

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Сегодня мы поделимся трендовыми моделями 2020 года, которые создадут вам свежий и модный образ

Прямые джинсы 

Классический вариант джинсов идет всем. Если вы выберете фасон с открытой щиколоткой, то сможете скорректировать полноту бедер. Также такие джинсы скрывают массивные икры. Носить можно с любой обувью, но ни в коем случае не заправляйте их внутрь. 

Скинни 

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Облегающие модели таких джинсов подходят девушкам с идеально ровными ногами. Носить их нужно с верхом свободного кроя (к примеру, рубашка, свитер, пиджак или кардиган), чтобы уравновесить облегающий низ. Посадка у таких джинсов должна быть высокая, а материал крепкий. 

Джинсы Mom 

Эту модель любят все за высокую посадку и комфорт, который она дает. Также эта модель подходит практически всем, поскольку визуально уменьшает талию и стройнит ноги. Единственный нюанс с такими джинсами - они не должны облегать и садиться складками. В противном случае нельзя исключать прибавление объема в бедрах. 

Джинсы-клёш 

Такой фасон призван выравнивать ноги и уравновешивать бедра. Девушкам с объемными бедрами стоит добавлять сверху жакет или свитер. 

Напомним,

 

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