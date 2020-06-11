Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок

Шелковая косынка - трендовый аксессуар, который придется по вкусу каждой моднице.

Завязать как бант

Она совмещает в себе элементы аристократизма и провинциальной простоты, а значит, безошибочно сможет вписаться в абсолютно любой образ . Предлагаем вам узнать, как носить платок из шелка этим летом.

Этот хитрый трюк пришел к нам в 2020 из далеких 50-х и 60-х. Тогда все юные модницы и трендсеттерницы обвязывали платком волосы сзади, создавая при этом объемный бант. Для такого приема лучше выбирать платок-каре либо плотную ленту из шелка. Концы следует оставить свободными и завязать из них бант.

На голову в стиле ретро

Завязать как пучок

Модные подиумы просто без ума от шелковых платков в этом сезоне. Ни один крупный дом мод не отказался от интеграции этого тренда в свою коллекцию. Стилисты рекомендуют завязывать платок в селянском стиле либо как бандану: на всю поверхность головы, закрепляя убор на конце косынки. Такой модный тренд поможет не только стильно выглядеть, но еще и спасет вас от солнечного удара.

Если вам не по душе длинные платки и косынки, попробуйте внедрить этот тренд в вашу прическу при помощи шелковой ленты. Такой способ отлично впишется в вашу повседневную прическу. При этом яркий цвет ленты придаст образу летнего настроения, а вам - энергичности.

Напомним,