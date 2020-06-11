Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок
Шелковая косынка - трендовый аксессуар, который придется по вкусу каждой моднице.
Завязать как бант
Этот хитрый трюк пришел к нам в 2020 из далеких 50-х и 60-х. Тогда все юные модницы и трендсеттерницы обвязывали платком волосы сзади, создавая при этом объемный бант. Для такого приема лучше выбирать платок-каре либо плотную ленту из шелка. Концы следует оставить свободными и завязать из них бант.
На голову в стиле ретро
Завязать как пучок
Если вам не по душе длинные платки и косынки, попробуйте внедрить этот тренд в вашу прическу при помощи шелковой ленты. Такой способ отлично впишется в вашу повседневную прическу. При этом яркий цвет ленты придаст образу летнего настроения, а вам - энергичности.
Напомним,