Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок

11 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок
Тренды 2020: ТОП-3 способа, как носить этим летом шелковый платок
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Шелковая косынка - трендовый аксессуар, который придется по вкусу каждой моднице.

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Она совмещает в себе элементы аристократизма и провинциальной простоты, а значит, безошибочно сможет вписаться в абсолютно любой образ. Предлагаем вам узнать, как носить платок из шелка этим летом. 

Завязать как бант 

Этот хитрый трюк пришел к нам в 2020 из далеких 50-х и 60-х. Тогда все юные модницы и трендсеттерницы обвязывали платком волосы сзади, создавая при этом объемный бант. Для такого приема лучше выбирать платок-каре либо плотную ленту из шелка. Концы следует оставить свободными и завязать из них бант.

На голову в стиле ретро 

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Модные подиумы просто без ума от шелковых платков в этом сезоне. Ни один крупный дом мод не отказался от интеграции этого тренда в свою коллекцию. Стилисты рекомендуют завязывать платок в селянском стиле либо как бандану: на всю поверхность головы, закрепляя убор на конце косынки. Такой модный тренд поможет не только стильно выглядеть, но еще и спасет вас от солнечного удара. 

Завязать как пучок

Если вам не по душе длинные платки и косынки, попробуйте внедрить этот тренд в вашу прическу при помощи шелковой ленты. Такой способ отлично впишется в вашу повседневную прическу. При этом яркий цвет ленты придаст образу летнего настроения, а вам - энергичности. 

Напомним, 

 

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