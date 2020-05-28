C чем сочетать белую рубашку этим летом: ТОП-4 образа
Белая рубашка - безоговорочный хит каждого сезона. Но летом белый цвет по-особенному ярко играет в нашем образе.
Джинсы и рубашка
Классическое сочетание джинсов и рубашки оверсайз не теряет своей актуальности уже не первый сезон. Выбирайте джинсы в синих оттенках. При этом они должны сидеть на вашей фигуре подходящим образом, чтобы подчеркнуть все достоинства. Кстати, чтобы ваш лук был более сексуальным, вы можете расстегнуть несколько пуговиц рубашки - это придаст вам большей игривости.
Светлые брюки и рубашка
Классические брюки и рубашка
Кстати, классические брюки не всегда про офис и строгий образ. К примеру, вам ничего не мешает надеть черный либо белый топ на тонких бретелях вместе с классическими джинсами, а поверх него надеть оверсайз рубашку. И стильно, и просто.
Белые шорты и рубашка
Настоящий хит этого лета - шорты из хлопка, которые сочетаются с оверсайз рубашкой. К этому образу стоит добавить босоножки в неоновых цветах и массивные серьги. Либо вы можете проявить еще большую фантазию и отдать предпочтение шпильке или лодочкам на квадратном каблуке. Выбор за вами.
Напомним,