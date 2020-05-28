C чем сочетать белую рубашку этим летом: ТОП-4 образа

28 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
C чем сочетать белую рубашку этим летом: ТОП-4 образа
C чем сочетать белую рубашку этим летом: ТОП4 образа
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Белая рубашка - безоговорочный хит каждого сезона. Но летом белый цвет по-особенному ярко играет в нашем образе.

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Главное правило - найти правильно сочетание рубашки с другими элементами гардероба. А еще лучше - подобрать не только подходящее, но и стильное сочетание. 

Джинсы и рубашка 

Классическое сочетание джинсов и рубашки оверсайз не теряет своей актуальности уже не первый сезон. Выбирайте джинсы в синих оттенках. При этом они должны сидеть на вашей фигуре подходящим образом, чтобы подчеркнуть все достоинства. Кстати, чтобы ваш лук был более сексуальным, вы можете расстегнуть несколько пуговиц рубашки - это придаст вам большей игривости. 

Светлые брюки и рубашка 

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Обратите внимание на льняные либо хлопковые брюки летом. В этом сезоне они настоящий мастхэв. Сочетать с рубашкой их можно по-разному, но наилучший вариант - завязать рубашку небрежным узелком на талии. 

Классические брюки и рубашка 

Кстати, классические брюки не всегда про офис и строгий образ. К примеру, вам ничего не мешает надеть черный либо белый топ на тонких бретелях вместе с классическими джинсами, а поверх него надеть оверсайз рубашку. И стильно, и просто. 

Белые шорты и рубашка 

Настоящий хит этого лета - шорты из хлопка, которые сочетаются с оверсайз рубашкой. К этому образу стоит добавить босоножки в неоновых цветах и массивные серьги. Либо вы можете проявить еще большую фантазию и отдать предпочтение шпильке или лодочкам на квадратном каблуке. Выбор за вами. 

Напомним, 

 

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