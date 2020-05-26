Какой купальник выбрать в 2020: главные тренды

26 мая 2020 12:00 Антонина Старовойт
Какой купальник выбрать в 2020: главные тренды
Какой купальник выбрать в 2020: главные тренды
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До пляжного сезона осталось совсем немного. Поэтому начать продумывать гардероб на море уже пора.

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Этот сезон примечателен своей открытостью для новых цветовых гамм, расцветок и даже фасонов . Главное - не бояться экспериментировать. 

Неоновая гамма 

Как и с макияжем, на пике популярности среди купальников выступают неоновые оттенки. Тут и слова будут лишними. Красивые, яркие и минималистичные - такие купальники помогут вам выделиться на фоне остальных и сделать просто незабываемые фотки. 

Белые тона 

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К счастью, на одном белом цветовая гамма светлых и наиболее подходящих оттенков не заканчивается. К примеру, для девушек с теплым подтоном отлично подойдут молочный, кремовый цвета, а c холодным - жемчужный и снежный. Фасон может быть любым: от бикини до цельной модели. Главное - не прогадать с цветом. 

Тропические мотивы 

Ну что может быть более летним, чем тропическая расцветка. Выбирайте сочные оттенки и тонка. Также не бойтесь экспериментировать с рисунками. К примеру, выбирать ярких птиц. 

Смешанные принты 

Не знаете, что выбрать? Смешайте из двух. Этот сезон позволяет девушкам не бояться экспериментов. Поэтому без зазрения совести мешайте горошек с клеткой. Это выглядит не только странно, но и красиво. 

Напомним, 
 

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