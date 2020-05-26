Какой купальник выбрать в 2020: главные тренды
До пляжного сезона осталось совсем немного. Поэтому начать продумывать гардероб на море уже пора.
Неоновая гамма
Как и с макияжем, на пике популярности среди купальников выступают неоновые оттенки. Тут и слова будут лишними. Красивые, яркие и минималистичные - такие купальники помогут вам выделиться на фоне остальных и сделать просто незабываемые фотки.
Белые тона
Тропические мотивы
Ну что может быть более летним, чем тропическая расцветка. Выбирайте сочные оттенки и тонка. Также не бойтесь экспериментировать с рисунками. К примеру, выбирать ярких птиц.
Смешанные принты
Не знаете, что выбрать? Смешайте из двух. Этот сезон позволяет девушкам не бояться экспериментов. Поэтому без зазрения совести мешайте горошек с клеткой. Это выглядит не только странно, но и красиво.