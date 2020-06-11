ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже

ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже

Трендовые купальники 2020 года подойдут женщинам любого телосложения, если воспользоваться несколькими секретами!

Спрятать лишние килограммы

Убрать все лишнее поможет цельный купальник

Если вы считаете, что похудеть вам не мешало бы в районе живота, зато ножками всецело довольны, попробуйте примерять высокий вязаный купальник.

Ни в коем случае не покупайте купальники с ремешками, если вы хотите визуально сделать ноги стройнее.

Пользуйтесь простым правилом смещения акцентов — выделяйте части тела, которыми вы довольны, чтобы не привлекать внимание к проблемным.

ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже / pixabay.com

Сбалансировать фигуру

Некоторые женщины стесняются раздеваться до купальника из-за того, что плечи у них достаточно широкие, а ноги стройные. На фоне внушительного декольте возникает дисбаланс, который неправильный купальник подчеркнет.

Чтобы забыть о такой проблеме, выберите, например, купальник, с кружевными элементами на талии.

Подойдут также модели со складками и украшениями в районе бедер.

Однотонные изделия не советуем, лучше будет остановить выбор на разноцветном купальнике цельного типа.

Визуально уменьшить бедра

Не все обладательницы пышных ягодиц и бедер осознают, как им на самом деле повезло. Прятать такую фигуру на пляже — преступление. А если вы переживаете, что силуэт выглядит неравномерно, то это проблема решается очень просто.

Преимущество такого типа фигуры — прекрасная талия. Предлагаем вам ее подчеркнуть при помощи купальников с разрезами и высокой талией.

Таким образом вы не только привлечете внимание к идеальной части тела, но и сделаете визуально ноги длиннее.

ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже / pixabay.com

Напомним,