ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже

11 июня 2020 10:30 Алла Лысак
ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже
ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже
pixabay.com

Трендовые купальники 2020 года подойдут женщинам любого телосложения, если воспользоваться несколькими секретами!

Спрятать лишние килограммы

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Убрать все лишнее поможет цельный купальник

Если вы считаете, что похудеть вам не мешало бы в районе живота, зато ножками всецело довольны, попробуйте примерять высокий вязаный купальник.

Ни в коем случае не покупайте купальники с ремешками, если вы хотите визуально сделать ноги стройнее.

Пользуйтесь простым правилом смещения акцентов — выделяйте части тела, которыми вы довольны, чтобы не привлекать внимание к проблемным. 

ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже / pixabay.com

Сбалансировать фигуру

Некоторые женщины стесняются раздеваться до купальника из-за того, что плечи у них достаточно широкие, а ноги стройные. На фоне внушительного декольте возникает дисбаланс, который неправильный купальник подчеркнет.

Чтобы забыть о такой проблеме, выберите, например, купальник, с кружевными элементами на талии.

Подойдут также модели со складками и украшениями в районе бедер.

Однотонные изделия не советуем, лучше будет остановить выбор на разноцветном купальнике цельного типа. 

Визуально уменьшить бедра

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Не все обладательницы пышных ягодиц и бедер осознают, как им на самом деле повезло. Прятать такую фигуру на пляже — преступление. А если вы переживаете, что силуэт выглядит неравномерно, то это проблема решается очень просто.

Преимущество такого типа фигуры — прекрасная талия. Предлагаем вам ее подчеркнуть при помощи купальников с разрезами и высокой талией.

Таким образом вы не только привлечете внимание к идеальной части тела, но и сделаете визуально ноги длиннее. 

ТОП-3 совета по выбору купальника, чтобы быть красоткой на пляже / pixabay.com

Напомним,

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