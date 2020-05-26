На чем нельзя экономить в путешествиях: ТОП-4 табу

Путешествия - всегда очень захватывающее приключение. Но правда ли можно экономить на всем, чтобы увидеть как можно больше?

Расположение отеля

Заядлые путешественники выделяют четыре пункта, на которых лучше экономить , чтобы от поездки остались только самые положительные эмоции.

Если вы хотите выбрать отель для пляжного отдыха, имейте ввиду, что низкая цена всегда чем-то обусловлена. К примеру, это может быть связано с расположением и условиями внутри. Оценивайте свои желания трезво. Если вы хотите отдохнуть и понежиться на солнышке, тогда лучше слегка переплатить, чтобы до моря было рукой подать. Кстати, часто отели, которые находятся не в первой береговой линии, грешат еще и качеством еды. А тут уже экономить точно нельзя. Об этом - далее.

Питание

Экскурсии

Никто не говорит кушать только в ресторанах. Но и питаться только сухой едой не стоит. Во многих европейских странах есть сети магазинов, в которых продаются уже готовые продукты питания. К примеру, салаты либо обеденные боксы.

Если же вы едете на морской отдых, где будете находиться до двух недель, тогда обязательно выделите один из них на экскурсию. Обычно туроператоры предлагают их заранее. Поверьте, время пройдет - и ваш отдых у моря смешается в один день. А вот поездка к пирамидам, например, будет всегда храниться в вашей памяти в отдельном ящичке.

Сувениры

Как в случае и с экскурсией, сувениры - незыблемая память о том, как вы проводили время. Вы можете начать коллекционировать камни из разных городов, открытки либо тарелки. Вариантов - целое множество. Также не забудьте привезти подарок родным и близким. Такая забота действительно трогает и мотивирует людей привезти уже вам что-то в ответ.

Напомним,