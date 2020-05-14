Атмосферный Париж: 5 глупых ошибок, которые совершает каждый турист в городе любви

Кто из нас не мечтал никогда оказаться в Париже? Город любви, вкусных круассанов и Эйфелевой башни - так думает каждый турист о столице Франции.

Слишком насыщенный график

Но туристы даже не подозревают о том, что Париж таит в себе множество уловок для людей со всего земного шара, которые приезжают за романтикой. Лучше изначально изучить вопрос, чем потом хвататься за голову и уезжать с плохими впечатлениями.

Париж - большой город, который вмещает в себе множество интересных мест для туристов. Однако не стоит уж слишком нагружать ваш день, переходя от одного культурной памятки к другой. Если ваше время ограничено, уделяйте внимание только выборочно некоторым местам. Экскурсоводы советуют добавлять в график до 2-3 локаций за день. Так вы сможете дольше изучить места, проникнуться атмосферой и, конечно, не чувствовать себя выжатыми в конце.

Не спешите в ресторанах

Проверяйте графики работы

Речь идет о скорости поедания блюд. Французы не привыкли спешить во время приемов пищи. В среднем на ужин они тратят до 70 минут в день. Для них еда - целая философия, которой они придерживаются изо дня в день. Кстати, это касается и сервиса. Французы не спешат подать блюдо за 15 минут. Они живут очень расслаблено, поэтому если вы решили поужинать в ресторане, закладывайте минимум полтора часа на вашу трапезу.

В Париже интересная ситуация и с графиками работ многих турситических мест. Поэтому лучше заранее убедитесь, работает ли музей, в который вы хотите идти. Многие локации работают очень по-странному для нас. Особенно это касается графиков перерывов и выходных. Лучше всего сверяться с официальными веб-сайтами.

Следите за вещами

Париж - большой город. А он подразумевает под собой и большое скопление карманников. Особенно сильно они любят туристов, которые еще не в курсе этой проблемы в Париже. Чаще всего их можно заметить именно возле наиболее популярных для туристов мест: Эйфелева башня и Лувр. Чтобы уберечь свои вещи, крепко держите их в руках при любом передвижении по городу. Также это касается общественного транспорта: больше всего краж осуществляется именно в парижском метро.

Не везите домой круассаны

Во-первых, вы вряд ли сможете их довезти до дома и не съесть по дороге. Во-вторых, прелесть круассана именно в его теплом виде. Поэтому если вы и собираетесь что-то привозить домой - остановите свой выбор на хлебе. И нет, не багете, который тоже очень быстро станет черствым. Лучше всего выбирать большой селянский хлеб на закваске, который сразу продается кирпичиком. В бумажном пакете при правильном хранении он может оставаться свежим несколько дней и сохранять свои полезные свойства.

Напомним,