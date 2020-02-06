Путешествовать - просто: две новые страны, принявшие безвиз
Хотите разнообразить жизнь? Едет путешествовать. Благо, теперь это достаточно просто.
безвизовом режиме с двумя невероятно интересными странами.
Теперь украинцам не нужна виза в Аргентину и Монголию. Об этом заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее украинцы имели возможность находиться в этих странах без оформления виз лишь 90 дней в году.
Разве не отличный повод задуматься об отдыхе в атмосферном Буэнос-Айресе?
Напомним,