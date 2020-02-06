Путешествовать - просто: две новые страны, принявшие безвиз

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С 2020 года правительство Украины подписало соглашение о безвизовом режиме с двумя невероятно интересными странами.

Теперь украинцам не нужна виза в Аргентину и Монголию. Об этом заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Постановление о продлении срока пребывания украинцев в Аргентине и Монголии утвердили вчера, 5 февраля, на заседании правительства. Таким образом, Кабмин принял два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания украинцев в этих странах.Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Ранее украинцы имели возможность находиться в этих странах без оформления виз лишь 90 дней в году.

Разве не отличный повод задуматься об отдыхе в атмосферном Буэнос-Айресе?

Напомним,