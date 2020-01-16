ТОП-5 популярных стран для путешествий в 2020 году

С каждым годом путешествовать становится все проще и проще.

Сегодня мы поделимся пятью наиболее популярными направлениями для непродолжительных путешествий в 2020 году.

Бутан

Во-первых, Бутан - единственно государство в мире, в котором отрицательный процент газовых выбросов в атмосферу. Крошечный островок гималайского рая строго придерживаться политики максимальной экологичности и слияния с природой. Путешественники вынуждены платить немалые суммы за разрешение на посещение, но взамен получают чистейшие горные тропы, гармонию с окружающей средой и малоизведанные туристами места.

Коста-Рика

Ранее страна с выходом к Тихому океану популярностью не пользовалась. Однако теперь все существенно изменилось. Во-первых, Коста-Рика покоряет своим природным богатством: сонные ленивцы на деревьях, красноглазые лягушки, разнообразие хищных животных и китов в Тихом океане - это только малая часть того, чем может удивить страна. А во-вторых, Коста-Рика уверенно идет к статусу первой страны, где уровень углекислого газа станет нейтральным ближе к 2020 году благодаря их политике энергоэффективности.

Нидерланды

Сейчас Амстердам является одним из наиболее популярных мест в Нидерландах среди туристов.Там всегда много ивентов, и потому скучать не приходится практически никогда. Обратите внимание на апрель и май - месяцы, когда можно принять участие в Дне короля, Дне освобождения и Евровидении, которые пройдут в стране в этом году. Однако в будущем государство планирует представить новые направления для туризма, которые ничем не уступят Амстердаму по развлечениям и активностям.

Марокко

Страна сейчас находится на этапе, когда помимо достопримечательностей нации здесь можно ощутить стиль жизни, попробовать аутентичную кухню с сезонными продуктами, а также отправиться для поиска внутреннего дзэна.

Англия

Англия всеми силами пытается отойти от своей строгости со сдержанностью в пользу туризма и веселья. К примеру, сейчас берег Англии это - живописное и мирное место, где местные жители и туристы наслаждаются более спокойными занятиями.

Напомним,