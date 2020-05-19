Как выглядеть красиво на фотках при помощи макияжа: ТОП-5 лайфхаков

Часто переживаете за то, что плохо получаетесь на фотках? Возможно, вся проблема в макияже.

Спрячьте синяки

Именно правильный визаж создает красивую картинку при фотографировании. Но и тут нужно знать несколько хитростей, которые безоговорочно подчеркнут вашу красоту.

Для начала определите, для чего вам нужен макияж. Если это вечернее мероприятие, вы можете сделать его более ярким и броским. Если городская дневная вечеринка, попробуйте поиграть с более естественными оттенками. Главное - правильно подготовить кожу к фоткам. Для этого обязательно нанесите на нее BB-крем, а также уберите синяки под глазами при помощи консилера. Прыщи также можно замазать этим средством. Лучше иметь под рукой два консилера: один светоотражающий - для синяков под глазами и более плотный - для скрытия прыщей.

Сделайте акцент на глазах

Немного контуринга

Если вы хотите яркое фото, обязательно обращайте внимание объектива на ваши глаза. Особенно ярко глубину глаз подчеркнут граифичные черные стрелки. Также воспользуйтесь керлером для ресницы, чтобы придать им нужный объем. Затем нанесите несколько слоев туши. Уделите внимание бровям. Оформите их при помощи карандаша либо помадки. Обязательно уложите гелем.

Хоть он уже не настолько популярен, но для фото этот шаг очень важен. Дело в том, что камера съедает часть наших линий лица. Из-за этого мы можем выглядеть более кругло, чем есть на самом деле. Чтобы исправить этот недочет, обязательно выделите линию скул при помощи скульптора.

Яркая помада

Ни одну фотку еще не испортила яркая помада. Для идеального снимка вам необходимо остановить свой выбор на матовой помаде насыщенного оттенка либо плотном блеске. Сейчас в трендах яркие цвета, которые сделают акцент на ваших губах.

Обычная прическа

Для того, чтобы сделать фото на память, вовсе не нужно выдумывать слишком сложные прически. Придадут большего шарма волосам легкие локоны, похожие на тонкую вермишель. Вы можете это сделать при помощи плойки либо воспользоваться услугами химической завивки.

Напомним,