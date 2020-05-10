Вы тоже это делаете: ТОП-5 повседневных ошибок в макияже

Макияж - отличный способ скрыть несовершенства и подчеркнуть свою индивидуальность. Но порой вы делаете только хуже себе своими же руками.

Неправильный цвет тонального

Сегодня мы расскажем, о каких ошибках в макияже идет речь, как исправить ваш повседневный образ и наконец-то сделать бесподобный образ.

Этим часто грешат многие девушки, поскольку не могут определить тон своей кожи. Заказывать на глаз - плохая идея. Особенно, если речь идет о тех девушках, которые делают это в одни из первых раз. Прежде всего, запомните: тон средства должен быть идентичен цвету вашей кожи. Чтобы определить, какой вам подойдет, протестируйте в магазине несколько вариантов. Нанесите средство на кожу шеи. Если оно сольется с ней, поздравляем: вы нашли свой идеальней тон.

Редко моете кисти для макияжа

Забываете про ночной крем

Это чревато целым перечнем проблем, с которыми столкнется ваша кожа. Дело в том, что кисти для кремовых текстур (хайлайтер, тональное, консилер) следует мыть после каждого использования. Благодаря этому вы избежите высыпаний на лице. А кисти для сухих текстур (тени, румяна) - 1-2 раза в неделю. Не ленитесь это делать, ведь от чистоты кистей зависит ваше здоровье.

Ночной крем отлично восстанавливает кожу после дневного макияжа. Помимо этого, он еще и хорошо ее увлажняет, что делает ее очень упругой и гладкой. Не забывайте его наносить, если хотите видеть в зеркале здоровую и чистую кожу.

Постоянно делаете скраб для кожи

Вы ошибочно полагаете, что ежедневный скраб улучшит внешний вид вашей кожи. Зачастую он связан со многими факторами. И скраб явно не первый в их числе. Поверьте, 1-2 скраба в неделю хватит вам с головой, чтобы убрать ороговевшие частички с лица.

Смываете косметику только гелем для умывания

К сожалению, только лишь один гель для умывания не работает. Визажисты и косметологии предлагают расширить процесс снятия макияжа до трех средств: гидрофильное масло, пенка для умывания и тоник для лица. Такой набор поможет вам не переживать за внешний вид вашей кожи.

Напомним,