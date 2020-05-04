Как визуально омолодить себя при помощи макияжа: ТОП-5 секретов

4 мая 2020 09:30 Антонина Старовойт
Как визуально омолодить себя при помощи макияжа: ТОП-5 секретов
Как визуально омолодить себя при помощи макияжа: ТОП-5 секретов
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Кто из нас не мечтал о том, чтобы сбросить с себя парочку лет? И хоть машину времени все еще никто не придумал, но визажисты нашли альтернативу лучше - лифтинг-макияж.

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Сегодня мы расскажем о главных хитростях лифтинг-макияжа, которые помогут вам выглядеть и эффектно, и молодо. Лифтинг-макияж направлен прежде всего на визуальное омоложение кожи лица при помощи тщательной работы со средствами по уходу и базой под макияж. Чтобы не пропустить возможность просто сейчас омолодиться на 10 лет, попробуйте тоже эти хитрые уловки. 

Увлажнение 

В некоторых странах особый акцент при нанесении макияжа делают именно на подготовке кожи к нему. Здесь важно прежде всего тщательно увлажнить кожу. Для этого косметологи рекомендуют не пожалеть денег на качественный крем с гиалуроновой кислотой. Если у вас нет крема, то попробуйте заменить его базой под макияж. Ее лучше всего брать на водной основе и без добавления силиконов. 

Не забывайте про контуринг 

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В возрастном макияже контуринг может послужить вам очень хорошим способов по поднятию контуров лица. Но важно не переборщить. Также уделите внимание кремовому контурингу - он держится более стойко и создает четкие линии, которые вам и нужны в макияже. 

Помните о румянах 

Нанесите средство на “яблочки” щек и растушуйте их к вискам. Для возрастной кожи универсальный цвет румян - персиковый. Помимо этого, обратите внимание на их подтон. Для возрастной кожи необходимо выбирать косметику с холодным оттенком. 

Откажитесь от подводки 

Если вы не хотите делать яркий акцент на морщинах, откажитесь от подводки тенями нижнего века. Таким образом акцент будет направлен на верхнее веко, что поможет вам перенести взгляд людей на ваши глаза, а не морщины. 

Не перегибайте с помадой 

Многие женщины часто ошибаются с тактикой нанесения макияжа, когда наносят слишком яркую помаду на губы. Секрет лифтинг-макияжа заключается именно в "сиянии" кожи. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для вас будут различные гигиенические помады и полупрозрачные блески. Благодаря своему составу они смогут отвести взгляд от тусклой кожи. 
 
Напомним, 

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