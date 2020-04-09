Макияж для пигментной кожи: главные советы

У половины населения кожа так или иначе подвержена воздействию ультрафиолета в теплое время года.

Возьмите легкую основу

Именно поэтому сделать макияж правильно и главное - красиво кажется чем-то невыполнимым. Сегодня мы расскажем, как выбрать подходящий визаж для кожи с пигментацией, чтобы никто у вас этого даже не заподозрил.

Визажисты сходятся во мнении, что девушкам с пигментацией и веснушками стоит брать легкую тональную основу, которая будет только выравнивать тон кожи, но не перекрывать его. При выборе тональной основы для лица с веснушками, обрати внимание на ВB или СС кремы, а также на тональные флюиды.

Особое внимание румянам

Широкие стрелки

Пигментированной коже лучше всего подойдут такие оттенки румян, как: розово-персиковый либо бледно-розовый. Главно внимательно смотреть на баланс холодного и теплого пигмента. Можете так же попробовать сделать мономакияж одним оттенком и нанести румяна еще и на веко.

Повседневные тоненькие стрелки - это классика. Но, увы, подходит она далеко не всем. Таким образом вы делаете сильный акцент на глазах и области вокруг них (то есть, щеках с пигментацией). Поэтому, если ваше лицо бледное, а кожа с веснушками или пигментными пятнами, визажисты рекомендуют подчеркивать глаза черным лайнером.

Жидкий консилер

Вместо кремового консилера возьмите жидкий. Таким образом он не будет сильно перегружать лицо и сможет привнести в макияж свежесть. Также обратите внимание, чтобы в консилере были светоотражающие частички.

Акцент на губы

Если вы все еще не нашли свой идеальный оттенок, то мы спешим вам на помощь. Девушкам с бледной кожей и яркой пигментацией стоит обратить внимание на такие цвета: жемчужно-розовый, фуксия, оттенки бабл-гам и ягодный.

Напомним,