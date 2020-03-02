ТОП-3 ошибки в макияже глаз: вы тоже так делаете!

2 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 ошибки в макияже глаз: вы тоже так делаете!
ТОП-3 ошибки в макияже глаз: вы тоже так делаете!
pixabay.com

Ошибки в макияже допускает практически каждая девушка.

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Самое время узнать, что вы делаете не так и как это исправить. 

"Нет" широким стрелкам

Только если вы не собрались на показ мод - там это обосновано словом "фэшн". В реальной же жизни широкие стрелки смотрятся скорее комично, чем красиво. Вместо этого отдайте предпочтение тонким линиям, которую будет едва видно за ресницами. 

Нижнее веко

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Если вы прокрашиваете нижнее веко, то автоматически утяжеляете взгляд. Такой способ обречен добавить вам сразу лечь пять сверху. Лучше прокрасить верхнее веко аккуратно, чтобы лицо выглядело свежо и бодро. 

Оттягивать веко при макияже 

Распространенная ошибка многих девушек - оттягивание века при прокрашивании. Во-первых, форма глаза меняется и вы не сможете  нарисовать идеальную стрелку, во-вторых, кожа век очень деликатная, поэтому делать макияж нужно очень бережно.

Напомним, 

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