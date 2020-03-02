ТОП-3 ошибки в макияже глаз: вы тоже так делаете!

ТОП-3 ошибки в макияже глаз: вы тоже так делаете!

Ошибки в макияже допускает практически каждая девушка.

"Нет" широким стрелкам

Самое время узнать , что вы делаете не так и как это исправить.

Только если вы не собрались на показ мод - там это обосновано словом "фэшн". В реальной же жизни широкие стрелки смотрятся скорее комично, чем красиво. Вместо этого отдайте предпочтение тонким линиям, которую будет едва видно за ресницами.

Нижнее веко

Оттягивать веко при макияже

Если вы прокрашиваете нижнее веко, то автоматически утяжеляете взгляд. Такой способ обречен добавить вам сразу лечь пять сверху. Лучше прокрасить верхнее веко аккуратно, чтобы лицо выглядело свежо и бодро.

Распространенная ошибка многих девушек - оттягивание века при прокрашивании. Во-первых, форма глаза меняется и вы не сможете нарисовать идеальную стрелку, во-вторых, кожа век очень деликатная, поэтому делать макияж нужно очень бережно.



Напомним,