Как экономить на ваших путешествиях: ТОП-5 лайфхаков

18 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как экономить на ваших путешествиях: ТОП-5 лайфхаков
Как экономить на ваших путешествиях: ТОП-5 лайфхаков
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Очень часто мы спешим говорить, что путешествие нам не по карману. Скорее всего, вы просто не знаете, как правильно его организовать.

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Постоянные путешественники, объездившие половину земного шара, тоже далеко не миллионеры. Они просто знает, как нужно правильно это делать. 

1. Не летайте в праздники 

Также это касается и других важных событий в истории страны. К примеру, стоимость авиаперелетов и жилья на период карнавала в Рио-де-Жанейро взлетает на 200%. Эти события уникальны, а значит, c туриста будут требовать в два раза больше за такие кадры. Также откажитесь от идеи летать на выходные куда-либо. В такие дни авиаперевозчики и гостиницы также делают накрутку. Лучше возьмите три дня отпуска и отправьтесь куда-то в будние дни. 

2. Не передвигайтесь на такси

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Во многих странах (особенно, ЕС) такси стоит невероятно больших денег. Лучше всего предварительно изучить логистику города и приобрести более выгодный проездной в общественном транспорте. Во многих странах лучше всего пользоваться метро. Оно работает без задержек, а также может быстро довезти вас в любую точку города, сэкономив при этом время. 

3. Не ходите в рестораны с наклейкой Tripadvisor 

Дело в том, что такие кафе после попадания в подобные рейтинги начинают зарабатывать за счет своего имени. Из-за этого цены могут быть неадекватными для туристов. Лучше всего питаться через местные супермаркеты. Во многих странах есть сетевые магазины, которые приятно радуют и ассортиментом, и ценами. А по уровню качества они уж точно не уступают модным ресторанам. 

4. Записывайтесь на бесплатные экскурсии 

Во многих странах есть дни бесплатного посещения государственных музеев либо отдельные группы, которые собираются вместе за бесплатно и изучают город. В крупных европейских городах такие туры проводят каждый день в одно и то же время и стартуют с одного и того же места.

5. Прописывайте бюджет заранее 

Распределите бюджет на путешествие за несколько месяцев до поездки. К примеру, выделите одну сумму на билеты и проживание. Затем коллективно рассчитайте, сколько денег уйдет на транспорт, питание и развлечение.

Напомним, 

 

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