Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии. Что посмотреть в Риме, Венеции, Генуе - смотреть онлайн

21 апреля 2020 10:00 Александр Кива
Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии. Что посмотреть в Риме, Венеции, Генуе - смотреть онлайн
Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии - смотреть выпуск

На YouTube-канале Интера вышел выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Путешествие онлайн. Италия до эпидемии. Что посмотреть в Риме, Венеции, Генуею- смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 1 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Путешествие онлайн

Италия, как и весь мир, переживает сегодня очень сложные времена. Но давайте не унывать и верить, что все скоро наладится! Пока большинство стран находятся на карантине, мы будем путешествовать онлайн. Сегодня давайте вспомним, какая красивая и самобытная страна Италия! Если вы всегда мечтали посетить Рим, Венецию или Геную - тогда это видео для вас! 

Здесь собрана подборка советов от Орла и Решки для тех, кто собирается путешествовать по Италии. В видео вы найдете много полезной информации, которая пригодилась бы каждому туристу перед незабываемой поездкой в Италию. Ну и, конечно же, в качестве бонуса, фирменный юмор от легендарных ведущих Орла и Решки - Насти Ивлеевой и Антона Птушкина! Приятного просмотра!

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1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Путешествие онлайн. Италия до пандемии смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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