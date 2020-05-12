Смелая! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей позировала в купальнике
12 мая 2020 09:30
Смелая! 155-килограммовая Тесс Холлидей позировала в купальнике/instagram.com/tessholliday
Икона бодипозитива Тесс Холлидей не перестает удивлять своих поклонников.
звезда опубликовала в своей социальной сети Instagram коллаж из снимков, на которых она позирует в довольно откровенном купальнике.
Тесс без всякого стеснения продемонстрировала свою фигуру.
В подписи к фотографии Тесс рассказала, как изменилась ее работа из-за пандемии коронавируса.
Фотографии сделаны по FaceTime, сейчас так делают многие фотографы и модели.
Напомним,