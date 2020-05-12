Смелая! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей позировала в купальнике

12 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Смелая! 155-килограммовая модель Тесс Холлидей позировала в купальнике
Смелая! 155-килограммовая Тесс Холлидей позировала в купальнике/instagram.com/tessholliday

Икона бодипозитива Тесс Холлидей не перестает удивлять своих поклонников.

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На этот раз пышнотелая звезда опубликовала в своей социальной сети Instagram коллаж из снимков, на которых она позирует в довольно откровенном купальнике.

Тесс без всякого стеснения продемонстрировала свою фигуру.

В подписи к фотографии Тесс рассказала, как изменилась ее работа из-за пандемии коронавируса.

Фотографии сделаны по FaceTime, сейчас так делают многие фотографы и модели.

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В комментариях, к чему Тесс, вероятно, уже привыкла, развернулись горячие дискуссии о внешнем виде звезды. Верные поклонники модели плюс сайз отметили, что она вдохновляет полненьких женщин не стесняться своего тела, а другие подписчики снова обратили внимание на то, что лишний вес вредит здоровью. Но сама Тесс уже поставила для себя точку, заявив, что удовлетворена весом и не собирается в обозримом будущем худеть.

Напомним,

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