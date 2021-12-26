Леся Никитюк восхитила стройной и привлекательной фигурой в крошечном бикини

Ведущая Леся Никитюк решила оригинальным способом приблизить к себе долгожданный отдых.

Предновогодний период для звезд очень долгожданное время. Во-первых, их ждут на корпоративах , а во-вторых, на новогодние праздники они отправляются на отдых.

Но пока большинство из знаменитостей находится в Киеве. Не стала исключением и Леся Никитюк, для которой 2021 год стал весьма плодотворным.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

На днях Леся вспомнила, что в ее блоге в Инстаграм давно не появлялись «теплые фотографии». Поэтому приблизить этот момент она решила с помощью архивного снимка со своего недавнего отпуска.

В кадре звезда телешоу «Хто звезрху?» позирует на фоне моря в крошечном бикини с животным принтом. Ведущая восхитила публику своей стройной фигурой и упругими ягодицами.

Захотелось теплых фото в своем Instagram. В холодном Киеве сейчас минус десять», - подписала кадр Леся Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk

Само собой подобные кадры не смогли остаться без реакции публики. Подписчики засыпали ее комплиментами: «Ай, пече», «После этого фото в Киеве потеплело на пару градусов точно», «Вау Леся! Нереальная красотка», «Леся Іванівна, ви супер».

Напомним,