Леся Никитюк восхитила стройной и привлекательной фигурой в крошечном бикини

26 декабря 2021 11:50 Туренко Андрей
Леся Никитюк восхитила стройной и привлекательной фигурой в крошечном бикини
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Леся Никитюк решила оригинальным способом приблизить к себе долгожданный отдых.

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Предновогодний период для звезд очень долгожданное время. Во-первых, их ждут на корпоративах, а во-вторых, на новогодние праздники они отправляются на отдых.

Но пока большинство из знаменитостей находится в Киеве. Не стала исключением и Леся Никитюк, для которой 2021 год стал весьма плодотворным.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
На днях Леся вспомнила, что в ее блоге в Инстаграм давно не появлялись «теплые фотографии». Поэтому приблизить этот момент она решила с помощью архивного снимка со своего недавнего отпуска.

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В кадре звезда телешоу «Хто звезрху?» позирует на фоне моря в крошечном бикини с животным принтом. Ведущая восхитила публику своей стройной фигурой и упругими ягодицами.

Захотелось теплых фото в своем Instagram. В холодном Киеве сейчас минус десять», - подписала кадр Леся Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
Само собой подобные кадры не смогли остаться без реакции публики. Подписчики засыпали ее комплиментами: «Ай, пече», «После этого фото в Киеве потеплело на пару градусов точно», «Вау Леся! Нереальная красотка», «Леся Іванівна, ви супер».

Напомним, 

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