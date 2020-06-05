Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Утро - далеко не самая любимая пора у большинства. Конечно, ранний подъем далеко не самая приятная часть дня.
Не ставьте будильник на повтор
Повторный звонок будильника таит в себе намного больше вреда, чем вы думаете. Если вы проснулись под первый рингтон, не встали, а потом заново уснули на 5 минут, то таким образом вы просто издеваетесь над организм. Он уже начинает входить в фазу медленного сна, которая быстро прерывается и вводит ваш мозг в ступор. Из-за этого вы не можете чувствовать себя бодро и энергично.
Сделайте зарядку
Принимайте холодный душ
Обязательно заканчивайте утренний душ на холодной ноте. Это поможет вам взбодриться за несколько секунд. Холод стимулирует прилив крови к конечностям, а значит, активизирует работу мозга. Помимо этого, холодная вода помогает убрать неровности на коже и сделать ее более гладкой.
Найдите источник света
Солнечный свет(он же витамин D) - мощный усилитель энергии. Благодаря ему в организме происходит вторжение выработки мелатонина - гормона сна. Если вялость накрыла вас не утром, а ближе к вечеру - включите синюю светодиодную лампу. Ученые доказали: синий свет способен снизить сонливость куда быстрее.
Напомним,