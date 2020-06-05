Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета

5 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
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Утро - далеко не самая любимая пора у большинства. Конечно, ранний подъем далеко не самая приятная часть дня.

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Однако не отчаивайтесь раньше времени. Вы можете помочь сами себя войти в новый день легкой походкой. Попробуйте эти эффективные способы, которые помогут вам взбодриться. 

Не ставьте будильник на повтор 

Повторный звонок будильника таит в себе намного больше вреда, чем вы думаете. Если вы проснулись под первый рингтон, не встали, а потом заново уснули на 5 минут, то таким образом вы просто издеваетесь над организм. Он уже начинает входить в фазу медленного сна, которая быстро прерывается и вводит ваш мозг в ступор. Из-за этого вы не можете чувствовать себя бодро и энергично. 

Сделайте зарядку

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Многие весьма пренебрежительно относятся к пользе зарядки для организма. А зря! Зарядка - отличный способ не только ускорить обмен веществ, но еще и подарить себе заряд бодрости с самого утра. Для того, чтобы она была более эффективной, обязательно добавьте в нее активные упражнения: мельница, бег на месте и скручивания. 

Принимайте холодный душ 

Обязательно заканчивайте утренний душ на холодной ноте. Это поможет вам взбодриться за несколько секунд. Холод стимулирует прилив крови к конечностям, а значит, активизирует работу мозга.  Помимо этого, холодная вода помогает убрать неровности на коже и сделать ее более гладкой. 

Найдите источник света

Солнечный свет(он же витамин D) - мощный усилитель энергии. Благодаря ему в организме происходит вторжение выработки мелатонина - гормона сна. Если вялость накрыла вас не утром, а ближе к вечеру - включите синюю светодиодную лампу. Ученые доказали: синий свет способен снизить сонливость куда быстрее. 

Напомним, 

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