Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета

Утро - далеко не самая любимая пора у большинства. Конечно, ранний подъем далеко не самая приятная часть дня.

Не ставьте будильник на повтор

Однако не отчаивайтесь раньше времени. Вы можете помочь сами себя войти в новый день легкой походкой. Попробуйте эти эффективные способы, которые помогут вам взбодриться.

Повторный звонок будильника таит в себе намного больше вреда, чем вы думаете. Если вы проснулись под первый рингтон, не встали, а потом заново уснули на 5 минут, то таким образом вы просто издеваетесь над организм. Он уже начинает входить в фазу медленного сна, которая быстро прерывается и вводит ваш мозг в ступор. Из-за этого вы не можете чувствовать себя бодро и энергично.

Сделайте зарядку

Принимайте холодный душ

Многие весьма пренебрежительно относятся к пользе зарядки для организма. А зря! Зарядка - отличный способ не только ускорить обмен веществ, но еще и подарить себе заряд бодрости с самого утра. Для того, чтобы она была более эффективной, обязательно добавьте в нее активные упражнения: мельница, бег на месте и скручивания.

Обязательно заканчивайте утренний душ на холодной ноте. Это поможет вам взбодриться за несколько секунд. Холод стимулирует прилив крови к конечностям, а значит, активизирует работу мозга. Помимо этого, холодная вода помогает убрать неровности на коже и сделать ее более гладкой.

Найдите источник света

Солнечный свет(он же витамин D) - мощный усилитель энергии. Благодаря ему в организме происходит вторжение выработки мелатонина - гормона сна. Если вялость накрыла вас не утром, а ближе к вечеру - включите синюю светодиодную лампу. Ученые доказали: синий свет способен снизить сонливость куда быстрее.

Напомним,