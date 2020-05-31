Как правильно блондинкам ухаживать за волосами: эффективные советы
Многие девушки стремятся к красивому блонду. Однако стоит знать, что ни один оттенок не требует такого тщательного ухода, как блонд.
Подберите правильный оттенок
Очень часто многие девушки полагают, что блонд не их просто из-за неправильно выбранного оттенка. Главное правило, которого вам стоит придерживаться гласит: холодному цветотипу - холодный оттенок, теплому цветотипу - теплый. Из этого следует, что девушкам, которые обладают более холодным цветом кожи, отлично подойдут белые и пепельные оттенки. А вот светлому - золотистые и карамельные. Даже это деление не ограничит вас в выборе оттенка - к счастью, их целое множество.
Смените уходовое средство
Регулярность
Если уж вы беретесь за этот цвет, дайте себе обещание как следует за ним ухаживать. Обесцвеченные волосы со временем становятся ломкими. А значит, требуют учащего похода к мастеру. Помимо этого, волосы также страдают от различных фенов и плоек. Если вам нужно высушить волосы, не делать это только феном. Попробуйте немного их подсушить, а потом оставить высыхать естественным способом.
Напомним,