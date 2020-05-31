Как правильно блондинкам ухаживать за волосами: эффективные советы

Многие девушки стремятся к красивому блонду. Однако стоит знать, что ни один оттенок не требует такого тщательного ухода, как блонд.

Подберите правильный оттенок

Обязательно выбирайте правильные средства по уходу и обращайте внимание на состояние ваших волос. Иначе блонд долго с вами не продержится.

Очень часто многие девушки полагают, что блонд не их просто из-за неправильно выбранного оттенка. Главное правило, которого вам стоит придерживаться гласит: холодному цветотипу - холодный оттенок, теплому цветотипу - теплый. Из этого следует, что девушкам, которые обладают более холодным цветом кожи, отлично подойдут белые и пепельные оттенки. А вот светлому - золотистые и карамельные. Даже это деление не ограничит вас в выборе оттенка - к счастью, их целое множество.

Смените уходовое средство

Регулярность

Блонд требует внимания к себе. Он слегка эгоистичен, но все же очень амбициозен и самобытен. Именно поэтому он разделяет восторга волос других цветов от стандартных шампуней. Блонд требует специального фиолетового шампуня, который бы поддерживал ваш цвет в здоровом виде. Помимо этого, блонд также обязывает вас использовать бальзам тонирующий и обязательно маски. Выбирайте маску с увлажняющим эффектом для волос.

Если уж вы беретесь за этот цвет, дайте себе обещание как следует за ним ухаживать. Обесцвеченные волосы со временем становятся ломкими. А значит, требуют учащего похода к мастеру. Помимо этого, волосы также страдают от различных фенов и плоек. Если вам нужно высушить волосы, не делать это только феном. Попробуйте немного их подсушить, а потом оставить высыхать естественным способом.

Напомним,