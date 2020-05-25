Как правильно пережить расставание: 4 эффективных совета

К сожалению, большинство отношений рано или поздно заканчиваются расставанием. И только от вас зависит, как сильно оно воздействует на ваше состояние.

Не перекладывайте всю вину на вас

Конечно, приятного мало, но это не повод уходить в депрессию на несколько месяцев. Попробуйте следовать нескольким правилам и ваш выход из отношений вместе с принятием реальности станут намного проще.

Расставание - вина двух партнеров. И если у вас что-то не получилось, это не говорит о том, что проблема исключительно в вас и вашем поведении. Учитывайте внешние обстоятельства, которые вас привели к этой точке. А главное - не загоняйте себя в точку невозврата и самобичевания.

Разрешите себе грустить

Ищите позитивные моменты

Расставание не может вызывать у вас положительные чувства. Ведь вы были с этим человеком какое-то время вашей жизни, отдавали свои ресурсы и силы. И если после этого вы испытываете ровным счетом ничего, задумайтесь: а так ли сильно вы ценили этого человека. Часто мы путаем любовь с привязанностью.

Возможно, вы будете думать, что на расставании закончилась ваша жизнь. К счастью, это далеко не так. Оглянитесь вокруг. Вы можете уделить время себя. Вы можете записаться на курсы или пойти танцевать. Вам также никто не запрещает идти в бар и флиртовать. Ищите позитивное в мелочах, и оно вас обязательно подстегнет к более масштабным и приятным делам.

Не ищите замену

Многие девушки имеют привычку переключать свое внимание на другого, чтобы забыть свои предыдущие отношения и болезненное расставание. Такая модель поведения очень эгоистична и может быть болезненной для другого человека. Ведь он не догадывается, что является просто способом для вас отвлечься от тоски. Поэтому лучше не привлекать лиц извне в вашу душевную драму.

Напомним,