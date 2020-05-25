Как правильно пережить расставание: 4 эффективных совета
К сожалению, большинство отношений рано или поздно заканчиваются расставанием. И только от вас зависит, как сильно оно воздействует на ваше состояние.
Не перекладывайте всю вину на вас
Расставание - вина двух партнеров. И если у вас что-то не получилось, это не говорит о том, что проблема исключительно в вас и вашем поведении. Учитывайте внешние обстоятельства, которые вас привели к этой точке. А главное - не загоняйте себя в точку невозврата и самобичевания.
Разрешите себе грустить
Ищите позитивные моменты
Возможно, вы будете думать, что на расставании закончилась ваша жизнь. К счастью, это далеко не так. Оглянитесь вокруг. Вы можете уделить время себя. Вы можете записаться на курсы или пойти танцевать. Вам также никто не запрещает идти в бар и флиртовать. Ищите позитивное в мелочах, и оно вас обязательно подстегнет к более масштабным и приятным делам.
Не ищите замену
Многие девушки имеют привычку переключать свое внимание на другого, чтобы забыть свои предыдущие отношения и болезненное расставание. Такая модель поведения очень эгоистична и может быть болезненной для другого человека. Ведь он не догадывается, что является просто способом для вас отвлечься от тоски. Поэтому лучше не привлекать лиц извне в вашу душевную драму.
Напомним,