Андрей Данилко объяснил, почему он всегда в кепке и темной одежде: депрессия или образ?

9 февраля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Андрей Данилко объяснил, почему он всегда в кепке и темной одежде: депрессия или образ?
Музыкант Андрей Данилко
социальная сеть Instagram

Артист уже пятый год подряд является неизменным судьей национального отбора на «Евровидение».

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Блеск и убранство образов Верки Сердючки вовсе не присущи в повседневной жизни Андрею Данилко. Как правило, в обыденной жизни и в судейском кресле музыкант появляется в черной одежде и кепке.

Ранее артист признавался, что покупал себе разную одежду и даже собирался в ней прийти на эфиры «Х-фактора», но вскоре понял, что выглядит он странно и ему совсем не комфортно в таких нарядах. А во время прямого эфира нацотбора на «Евровидение-2020» Данилко объяснил, почему всегда появляется в кепках.

Как человек всегда занятой, у меня много кепок. Это «спецовка». Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: «Почему ты оделся как Данилко»,
‒ заявил музыкант.

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Связано ли как-то это с эмоциональным состоянием знаменитости ‒ неизвестно, но менять образ и вносить яркие цвета в одежду артист не собирается.

Напомним,

Музыкант Андрей Данилко / социальная сеть Instagram
 

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