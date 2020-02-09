Андрей Данилко объяснил, почему он всегда в кепке и темной одежде: депрессия или образ?
Артист уже пятый год подряд является неизменным судьей национального отбора на «Евровидение».
Ранее артист признавался, что покупал себе разную одежду и даже собирался в ней прийти на эфиры «Х-фактора», но вскоре понял, что выглядит он странно и ему совсем не комфортно в таких нарядах. А во время прямого эфира нацотбора на «Евровидение-2020» Данилко объяснил, почему всегда появляется в кепках.
Как человек всегда занятой, у меня много кепок. Это «спецовка». Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: «Почему ты оделся как Данилко»,‒ заявил музыкант.
Напомним,
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