Андрей Данилко: Когда в душе пусто, выступать только ради денег не буду

На «Х-факторе» (СТБ) его почтительно называют «Андрей Михайлович», поклонники дарят котят, чтобы поднять кумиру настроение, а его Верку Сердючку обожают, как и 25 лет назад.

Зачем мне это надо?

Но жить с короной на голове - это не обязательно счастье…

Андрей, вы непубличный человек. Почему согласились присоединиться к «Х-фактору»?

У меня есть опыт, я могу что-то подсказать участникам проекта. Правда, иногда говорят, что я сплю на «Х-факторе». Да! Потому что на сцену выходят люди, слушая которых хочется спать! Зато когда появляется кто-то на самом деле интересный, самобытный, тут же включаюсь в процесс. Никогда не обращаю внимания, как мои коллеги, только на голос. Уже сколько лет повторяю: «Х-фактор» - это набор качеств! Конечно, он включает в себя и голос, но хочется, чтобы еще был интересный персонаж с необычным тембром, особым пониманием песни и поведением, а не очередная серая масса, пародирующая Адель или какую-то западную группу. Иногда слушаю их и злюсь: зачем я согласился в этом участвовать?

Честно говоря, меня не один год уговаривали стать судьей на «Х-факторе». Но я человек скрытный, стеснительный, закомплексованный (на это есть причины родом из детства), никогда не любил быть на виду. И так получилось, что выбрал публичную профессию - парадокс какой-то… Признаюсь, ни разу не смотрел «Х-фактор» с моим участием по телевизору и не буду, потому что знаю: я себе там не понравлюсь – как говорю, выгляжу, формулирую мысли.

И каких усилий вам стоит выходить в эфир?

Ой, больших. Иногда ужасно на себя сержусь, начинаю причитать: «Зачем мне это надо?» Если съемка получается неплохая, потом думаю: вот хорошо же, что все-таки согласился, иначе некоторые вещи никогда бы так и не понял.

Я закаленный

Никогда не хотели попробовать себя в роли продюсера – помочь начинающему артисты пробиться в шоу-бизнесе?

Что значит «пробиться»? У каждого должны быть свои трудности, набитые шишки и разбитые коленки – другими словами, опыт. Почему в советское время не принимали на режиссерские курсы молодежь? Потому что что этот режиссер в 17 лет может знать о жизни? Вот я, например, прошел такую школу!.. Все время надо было думать, как вырулить, заработать. И теперь многое из того, что со мной происходит, для меня уже не трагедия. Я закаленный.

У Верки Сердючки не было продюсера, раскрутки, в нее не вкладывали денег. Она стала очень популярной, даже не пытаясь этого добиться – просто был материал, который понравился людям. Изо всех киосков, где продавались аудиокассеты, звучали ее монологи, на всех базарах! Помню, еду у нас в Полтаве на троллейбусе №18 из училища в общежитие, погода ужасная, людей куча. Выхожу на остановке, а там Сердючка горлопанит. И никто не понимает: то, что сейчас орет на всю улицу, идет вот – в этой зеленой курточке за 5 тыс. грн, купленной в кооперативном магазине. Мне так тогда было уютно! Обо мне все говорят, я это слышу, но никто меня не узнает.

Сейчас так можете пройтись по улице?

Конечно. Но сам – нет, уже комплексы есть на этот счет. Надо обязательно с кем-то. Вот за границей отрываюсь по полной – вообще не сижу в номере. Если в Киеве дома в основном нахожусь, на студии или в ресторан могу выбраться (и то предпочитаю уединенные места, чтобы не снимали на телефон и не подходили люди – так же расслабиться невозможно), то там все время гуляю.

Отрываюсь за границей

Если много времени проводить дома, можно с ума от тоски сойти. Чем вы занимаетесь?

Смотрю документальные фильмы, играю. Или валяюсь на диване и слушаю аудиокнигу. В общем, собираюсь с мыслями. Но по-настоящему перезагрузиться у меня получается только за границей. Потому что у нас тут много негатива. У каждого куча проблем, люди много пьют (это касается и меня тоже). А вот недавно в Каннах был и целый день - то в какой-то магазинчик зашел, то в кафешку, то просто на скамейке посидел. На меня никто не смотрит, я себя «отпускаю» - и так все легко придумывается! Наверное, для артиста это плохое качество – не уметь расслабляться дома, но у меня получается вот так.

Впрочем, такие проблемы возникают у Андрея – это я о себе в третьем лице говорю. (Улыбается.) У Сердючки их нет. Когда я в образе, никаких комплексов.

У Андрея уже тоже, похоже, сформировался образ – весь в черном…

Получилась какая-то экранная «спецовка»: кепка, черная футболка и джинсы, кроссовки – вот это Данилко! Оно ко мне приросло. Я уже даже слышал, как парням, одетым во все черное, говорят: «Шо ты оделся, как Данилко?» (Смеется.) А ведь раньше я одевался по-другому - любил рубашки в клетку, синие джинсы. Черного не переносил вообще – чувствовал себя в нем как придурок. И в какой-то момент как отрезало. Накуплю за границей прикольных вещей, похожу в них по квартире, потом снимаю и одеваю свое черное. Наверное, чувствую себя в нем защищеннее…

Или как Марк Цукерберг со своими серыми футболками – предпочитаете все в одном цвете, чтобы не тратить время на выбор прикида?

Кстати, тоже вариант! Вот встал недавно за час до эфира – решил не пить на ночь снотворное и плохо спал, а потом подняться не мог себя заставить. Быстро в душ, в порядок себя привел, кофе выпил, за три секунды оделся, потому что одежда лежит перед носом и перебирать ее не надо, и помчался на съемки.

Сердючка - звезда: то ушла, то вернулась

У вас на сайте написано, что Сердючка «на каникулах». Когда они закончатся?

Она постепенно выходит из них – как из диеты. Недавно в новогоднем «огоньке» снималась. Потом Сердючка поедет в Амстердам на концерт лучших песен Евровидения. То есть, приглашают нас регулярно, просто мы не рассказываем об этом. Я, честно говоря, не знаю, где и рассказывать – меня нет в соцсетях. А те аккаунты, где вроде бы есть, веду не я.

Потому всем кажется, что Сердючка умерла.

Зачем так сразу - умерла? Почему она не может уйти на подзарядку? 25 лет не вылезала с экрана, ей надоело. А у звезды, как вы понимаете (а Верка же у нас звезда!), могут быть еще и капризы: то ушла, то вернулась…

Ну, а если серьезно – что это было: усталость, профессиональное выгорание?

Тут много факторов. Я живой человек, у меня бывают творческие спады, депрессии, усталость от людей. Выступать, когда в душе пусто – только для того, чтобы заработать? Нет! Ну и ситуация в стране на меня, конечно, сильно повлияла. Когда начался Майдан, мне казалось, что выходить на сцену в такой период – это кощунство. Там же людей убивают, а я буду шутить?! В общем, в 2014-м отменил все концерты. Я живу на Крещатике, все события, происходящие на Майдане, буквально наблюдал из окон своей квартиры. И у меня реально был стресс.

Но все это время я писал, собирал материал. Накопилось много, что-то уже даже успело устареть.

Кстати, о том, что Сердючка то ушла, то вернулась. Вы тоже недавно это сделали прямо в эфире «Х-фактора», сильно озадачив и судей, и зрителей.

Послушайте, это было еще летом! Просто в эфир вышло несколько недель назад. Да, у меня случился срыв - на это были причин. Если бы по-другому смонтировали выпуск, зрителям все стало бы понятно. Интересно, что участники массовки, которые все видели и слышали, не выложили это в соцсети. А могли. Видимо, поняли, что мне реально было сложно. Но все уже в прошлом. Я ушел из эфира, а не из проекта - не мог подвести команду.

Как вы относитесь к тому, что некоторые наши артисты продолжают выступать в России?

У каждого своя правда. Когда все это началось, я был в шоке от происходящего - ты уже не понимаешь, что правильно, а что - нет. Такая подмена… И пил. Много пил. Полностью ушел из российского телевидения. Зачем кому-то давать повод для того, чтобы использовал меня в своих целях? Меня и так много лет «били» ни за что - просто за то, что я есть. Сколько лет выступал, столько и писали всякие гадости - мол, я «позорю женщину». Первый митинг протеста в нашей стране против концерта устроили именно мне!

Счастье пахнет шишками

У вас такая богатая событиями жизнь… Когда вы были особенно счастливы?

Наверное, в детстве, в пионерском лагере. Меня туда отправляли на все лето. Когда нахожу в интернете картинки сел, где отдыхал, такая ностальгия начинается… Перед глазами всплывают картинки: сельские улочки, утро, пахнущее зубной пастой «Поморин» и сосновыми шишками, сонные дети, идущие с зарядки, завтрак, хлеб, который мы забирали из столовки с собой… Тогда мне было очень хорошо.

Поклонники подарили вам недавно котенка. Как он поживает?

Надеюсь, нормально - я отдал его в хорошие руки. Оно, конечно, такое милое... Но меня часто и подолгу дома не бывает, если куда-то выступать еду. А это же живое существу, о нем надо заботиться. В общем, не могу взять на себя такую ответственность.

Дома смогли создать такую обстановку, в которой вам комфортно?

Нет. Поначалу было вроде нормально, а потом оброс какими-то статуэтками, рамками, дисками, сервизами, журналами, чемоданами и не знаю, куда это все девать. Хочется пригнать «КамАз» и все вывезти - вместе с надоевшим диваном. (Смеется.) А потом поменять дизайн и обустроить квартиру, где всего было бы по минимум - на двоих.

К быту вы приспособлены?

Ой, нет, я на творческой волне. Даже не знаю, как платить за квартиру - есть люди, которые этим занимаются, убирают и так далее. Хотя если бы их не было, делал бы все сам.

Все очень переживали, когда появилась новость о том, что вам стало плохо на съемках. Как себя чувствуете?

Хотелось бы лучше, но пока не получается. А что вы хотели? Издержки тех «скачек», которые у меня были в жизни. Но с этим надо как-то справляться.

Текст: Людмила Козаренко