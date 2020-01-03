Чувства, фантазии и добрые глаза Хелены Бонем Картер

3 января 2020 18:00 Александр Кива
Чувства, фантазии и добрые глаза Хелены Бонем Картер
Хелена Бонем Картер

Британская актриса никогда не страдала от недостатка предложений, но роль принцессы Маргарет в третьем сезоне сериала «Корона», премьера которого недавно состоялась, - особая в ее яркой фильмографии…

Читайте такжеЕкатерина Кухар и Александр Стоянов: Мы не можем прожить друг без друга
Сложно найти актрису, которая больше подходила бы для воплощения образа королевской особы, чем Хелена Бонем Картер. Ее прапрадедушка - лорд Асквит, граф Оксфордский и премьер-министр Великобритании при короле Эдуарде VII, а ее дядя Марк состоял в полку гренадеров и лично охранял принцессу Маргарет. Сама Хелена даже встречалась с этой сложной, противоречивой и непредсказуемой личностью. Подобные качества отличают и ее саму.

Первые роли Бонем Картер в кино - «Комната с видом», «Гамлет», «Говардс Энд» и другие - надежно закрепили за ней прозвания «Английская роза» и «Королева корсетов». Но триллер Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» помог ей выбраться из уже успевшего набить оскомину образа.

А потом в ее жизни появился Тим Бёртон. Они были во много похожи и составляли довольно странную и эксцентричную пару - чтобы понять это, достаточно беглого взгляда на актрису, предпочитающую в быту вычурные наряды, и режиссера с его гривой взлохмаченных волос. Вместе они прожили вместе 13 лет, стали родителями сына Билли и дочери Нелл. Хелена исправно оставалась музой одного из самых загадочных и талантливых кинотворцов. А параллельно выкраивала время для съемок в крупных проектах - в ее активе «Поттериана» и «Король говорит!» (за роль в нем она получила вторую номинацию на «Оскар», первую - за фильм «Крылья голубки» (1998). - Прим. ред.).

После расставания с Тимом Бёртоном жизнь Хелены - и творческая, и личная - не замерла. Она по-прежнему много снимается, в том числе в масштабных шоу - роль в «Короне» тому подтверждение. И не одинока - ее бойфренд, писатель и преподаватель современного искусства и литературы Рэй Даг Холмбоэ, младше нее почти на 20 лет.

- Я была рассудительным ребенком до 13 лет, а потом отказалась взрослеть. До 30-ти жила с родителями. Меня держало то детское чувство - из-за папы, конечно (у отца актрисы случился инсульт, когда Хелена была подростком, и до конца своих дней он был прикован к инвалидному креслу. - Прим. ред.), - что если я дома, с родителями, могу что-то исправить, улучшить. И хотя у меня были серьезные романы, я была «замужем» за родительской семьей.

- Взрослость - это принятие того, чего мы не можем изменить.

- Я стала вполне себе известной, меня номинировали на серьезные награды, я их даже получала… И чувствовала себя полной идиоткой: я ничего не умею, я проваливаю роли. У меня было ощущение, что выдаю себя за кого-то другого. Именно он - тот, другой - и достоин призов, наград, известности.

- После роли в «Планете обезьян» (лицо актрисы полностью покрывал грим. - Прим. ред.) поняла, что во мне находят люди: у меня, оказывается, добрые глаза.

- В 35 осознала, что всё: я одна, ничто не предвещает прекрасного принца, и в моей жизни больше ничего не будет… Я была совершенно не готова встретить Тима - а все-таки встретила. И это меня до сих пор удивляет. Как и Билли, и Нелл.

- Я часто от себя не в восторге. Когда мы объединились с Тимом , неотъемлемой частью нашей общей жизни стал Джонни Депп, ближайший друг Тима. И тут я выяснила, что он не любит смотреть на себя на экране. Прямо как я. Это было своего рода облегчение - знать, что самому Джонни Деппу тоже чуждо самолюбование.

- Никогда не оставляй свою самооценку в руках незнакомцев.

- После рождения дочки я ездила на съемки «Гарри Поттера» с грандиозным воодушевлением - там я могла орать! Орать, кричать - просто по роли. И через крик выпустить из себя все напряжение. Тогда я поняла, почему дети орут - не плачут, а именно орут. Это освобождение от напряжения. Высвобождение эмоций. А взрослые держат их взаперти, и эмоции бьются там, отравляя все внутри… Уверена, люди болеют, потому что не выражают своих чувств.

- Когда мне исполнилось 50, я беспокоилась, что теперь все в карьере пойдет под откос. Но все случилось с точностью до наоборот. Думаю, я никогда еще не чувствовала себя более счастливой и реализованной в работе. А ведь когда была молодой, старость начиналась уже после 30-ти.

 - Все мои героини - настоящие секс-символы! Просто такие устрашающе-пугающе-опасные. Опасность и нестандартность - это очень притягательно.

 - До съемок в «Короне» у меня было карикатурное представление о принцессе Маргарет, как и у многих. Говорили, что она пила, была раздражительной, неприятной, непочтительной, противоречивой. Но все эти ярлыки несправедливы. Она была настоящей звездой, говорила, что думала, и не прятала свою харизму. Думаю, требуется мужество, чтобы жить в столь сложном положении: быть окруженной людьми, но глубоко одинокой и находиться под гнетом общественного осуждения. Уверена, несмотря на это, она чувствовала обязанность служить своей семье и народу. Она была замечательной женщиной.

- Я хотела показать принцессу Маргарет справедливо. Если кто-то действительно ведет себя так грубо, как об этом пишут, на то всегда есть причина. И, как правило, она состоит в том, что этот человек несчастен.

- Ты расстаешься с кем-то, горюешь, затем тебе надоедает грустить, и ты движешься вперед. Сейчас я очень счастлива с другим мужчиной. И это какое-то совсем неожиданное волшебство в моей жизни.

- Я могу приобрести вещь в любом магазине или на блошином рынке. Всегда опираюсь только на свое мнение. Не люблю называть бренды, но могу точно сказать - ближе всего мне то, что делал Александр МакКуин. А в остальном - все дело воображения и самоощущения. Ведь наш внешний вид многое говорит о нас, мы таким способом самовыражаемся. Так вот, я никогда не боялась это делать.

- Нужно чаще выходить из реальности. И из себя реальной. Наши мечты и фантазии воспитывают нас.

Текст: Виктория Грабовская

Облако тегов

сериалы личная жизнь звезд Теленеделя Хелена Бонем Картер цитаты звезд Хелена Бонэм Картер истории звезд Корона

Материалы по теме

Леся Никитюк стала новым «ревизором»
Новости

Леся Никитюк стала новым «ревизором»
Анастасия Волочкова полностью разделась для фото
Новости

Анастасия Волочкова полностью разделась для фото
На «Интере» – премьера турецкого сериала «Меня зовут Мелек»
Анонсы на ТВ

На «Интере» – премьера турецкого сериала «Меня зовут Мелек»
Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли
Киноперсона

Netflix показал кадры из сериала о первой темнокожей миллионерше с Октавией Спенсер в главной роли

Популярное на сайте

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
Топ-модель по-украински: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
tv.ua