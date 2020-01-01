Екатерина Кухар и Александр Стоянов: Мы не можем прожить друг без друга

Декабрь для этой пары проходит в бесконечных перелетах и переездах. Но частая смена мест танцоров балета не напрягает. Главное, чтобы они были вместе.

Танцы на бумаге

На съемках новогоднего концерта «На Интере - Главная елка страны» вы выступаете с дуэтом ANNA MARIA… Это премьера?

Екатерина: Да, у нас действительно состоялась премьера. Мы танцевали практически па-де-катр с девочками. Чтобы принять участие в съемках, прилетели с Сашей на один день в Украину, а Анна и Мария успели только на запись концерта. Так что совместных репетиций у нас не было. Но надеемся, зрителям понравится - мы очень хотели подарить им красивую новогоднюю сказку.

Александр: Лично мне понравилось, что на сцене было три девушки и я. (Улыбается.)

Екатерина: (Смеется.) Как это по-мужски!

Художники-постановщики устроили вам дополнительное испытание - покрытие на сцене во время вашего выступления было «неродным» для Оперы.

Александр: На самом деле мы много нового попробовали. Танцевали и на новом для нас полу, и на бумаге…

Екатерина: Нас посыпали сказочным бумажным снегом в начале номера. На том скользком покрытии еще и бумага - было в самый раз! (Улыбается.)

Откуда летели в Украину?

Екатерина: За день до съемок на «Интере» мы открыли в Польше нашу новогоднюю декаду «Щелкунчиков». Вечером станцевали спектакль, в пять утра встали - и в аэропорт. Нас всегда отпускают на гастроли, и мы за это благодарны, потому что только так артист может постоянно расти и развиваться - чему-то учимся у французской балетной школы, что-то интересное удается подсмотреть в Берлине или в другой стране… Это позволяет ему формироваться как личности, что очень важно.

Не квартира, а шкаф и магазин игрушек

Новый год будете встречать в Украине?

Обязательно. Сейчас мы вернемся в Польшу танцевать «Щелкунчик». Потом будет Бельгия, Америка. Оттуда возвращаемся 31 числа в Киев. Как обычно (уже который год подряд) в 17.00 танцуем новогодний «Щелкунчик» в Национальной опере Украины. Сначала, если честно, я отказывалась. В этот вечер очень хочется побыть дома с детьми. Но это самый важный, самый ответственный спектакль, на нем зачастую присутствуют первые лица страны. Так что мы танцуем, а потом бежим домой к деткам, помогаем маме нарезать салат оливье, чистить мандарины, открываем шампанское, прячем подарочки… Дети дня за три до Нового года начинают искать их по всей квартире. (Улыбается.)

Александр: Я традиционно с 21.00 до 23.00 сплю. Беру доченьку, сыночка и говорю: «Дети, мы выключаемся, потому что в полночь должны быть бодрыми». Эта привычка осталась с детства.

Екатерина: А я не могу спать сразу после спектакля. Понимаю, что новогодняя ночь впереди, адреналин просто зашкаливает.

Дети заказывают какие-то подарки под елку или предпочитают, чтобы это был сюрприз?

Александр: Вообще-то, первая просьба у дочки была, когда ей исполнилось три годика, - «Папа, купи субу». Шубу то есть.

Екатерина: Мы были во Франции, общались с детьми по скайпу. И тут Настя выдает: «Папа, купи субу».

Катя, а вы что мужу заказываете под елочку?

Екатерина: Вот вы спросили, и я поняла, что не подготовилась еще к Новому году - ничего Саше не заказала!

Александр: Если честно, у меня уже вообще фантазия не работает в этом направлении. У Кати все есть: и хороший муж, и дети… (Улыбается.) Даже не представляю, что еще нужно.

Екатерина: На самом деле я шопоголик. Порой держусь, держусь, держусь… Ничего не покупаю. А потом захожу в магазин, мне что-то понравилось - и все, забирайте мою карточку! (Смеется.)

Александр: И это при том что Кате постоянно что-то дарят. Иногда она просто не успевает распаковывать подарки.

Екатерина: Да, дизайнеры помогают сохранять семейный бюджет. Но наша квартира теперь похожа на огромный шкаф и по совместительству магазин игрушек - мне кажется, больше там ничего и не помещается.

А цветы? Ваш Instagram напоминает оранжерею.

Александр: И оранжерею, и галерею. После нашего «BALLET OPEN SPACE», который проходил в октябре в Киеве и длился четыре дня, наших портретов прибавилось - на семь картин стало больше. Их уже некуда вешать! Реально - надо открывать галерею!

Елка к 8 марта

Вы сказали, что хотите подарить зрителям сказку. А сами верите, что под Новый год происходит волшебство?

Конечно, потому что с нами случилось чудо - больше десяти лет назад.

Екатерина: Познакомились мы раньше, но «искра зажглась» к Новому году. А вообще, это самый сказочный семейный праздник. И мы действительно, как дети, верим в чудеса. Я обязательно загадываю желания под бой часов.

Александр: Если желание еще подкрепить упорством, это гарантия того, что все обязательно сбудется!

Екатерина: Загадал - и надо обязательно запить шампанским! Я очень люблю разные традиции и ритуалы. Мне кажется, это здорово. Например, когда встречаем Рождество за границей, всегда докупаем елочные игрушки. Потом возвращаемся домой и с детками украшаем новогоднюю елку. Они вспоминают: «Ой, мама, этот шарик ты привезла в прошлом году из Амстердама! А этот - из Японии». В общем, вы поняли - наша домашняя елка напоминает географическую карту мира.

Александр: Тимур и Настя чуть не заставили нас нарядить ее в ноябре. Я сказал: «Нет! Мы это делаем за 4-5 дней до Нового года, а вот разбирать ее можем хоть в марте».

Екатерина: Не можем, а фактически и разбираем в марте. Родители без нас ее не трогают, а мы 2-4 января, как правило, уезжаем во Францию на два месяца на гастроли. В этом году вернемся 8 марта. Поэтому елка до этого времени простоит точно.

Без Саши, как без рук

Вы вместе проводите 24 часа в сутки. Не устаете друг от друга?

Екатерина: Наоборот - я без Саши, как без рук. Когда он улетел из Бельгии сразу в США, на один день вернулась в Киев сама, потом должна была лететь за ним в Америку. И у меня сразу все пошло как-то не так: потерялся чемодан, а я одна в аэропорту, не понимаю, как решить вопрос... Вроде бы взрослая девочка и знаю, что и как, но все равно. Потому что Саша все вопросы всегда берет на себя и ограждает меня от проблем.

Александр: Мы друг без друга и часа не можем прожить - как попугайчики-неразлучники. Стоит мне куда-то отъехать, тут же звонок: «Саша, а ты где?». Я говорю: «Да меня только 30 минут нет!» (Улыбается.)

Екатерина: А еще я без него совсем не могу уснуть. Частые смены часовых поясов дают о себе знать. Правда, иногда и рядом с ним уснуть тяжело - если Саша из-за чего-то переживает, от него исходит настолько сильная энергия, что я ее чувствую.

Александр: Я анализирую, как прошел день, выстраиваю графики гастролей труппы - зимой у нас Польша, Бельгия, США, Франция и даже Китай. Везде свои нюансы, все надо просчитать. Кате передается мое волнение...