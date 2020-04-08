ТОП-5 главных ошибок в уходе за кожей весной

Уход за кожей весной существенно отличается от зимней технологии. Именно поэтому вам стоит обратить особое внимание на то, что нужно, а главное - не нужно делать с эпидермисом после зимы.

SPF-крем

Сегодня мы расскажем о главных ошибках в уходе за кожей и как их исправить. Вы наверняка тоже так делаете.

Весной нам кажется, что солнце еще не в активной фазе и поэтому крем нам вовсе не нужен. Однако это не совсем так. Данный крем необходимо использовать со значением 45+ даже в весенний период, когда ультрафиолетовые лучи даже не на пике своих возможностей. Таким образом вы сможете уберечь себя от образования пигментных пятен.

Водный баланс

Питание кожи

Кожа – это в первую очередь зеркало внутреннего состояния организма. И если будет нарушен гидробаланс во всем организме, то, сколько бы мы ни использовали увлажняющие кремы, этого будет недостаточно. Стоит ежедневно выпивать до 2 литров воды. А еще лучше добавить природный антиоксидант - лимон.

Следует приобрести не только увлажняющий крем, а и питательный. Именно он поможет вам спастись от шелушения и обветривания.

Недостаток витаминов

Не забывайте о витаминах и микроэлементах, необходимых организму. В противном случае их недостаток будет сказываться на состоянии кожи. Лучше всего отдать предпочтение космологическим процедурам. К примеру, мезотерапии или биоревитализации.

Злоупотребление матирубщими средствами

Тональные крема с матовым финишем подходят исключительно для жирной кожи. И то сейчас косметологи склоняются к тому, что девушкам с жирным эпидермисом следует чаще пользоваться матирующими салфетками, а не наносить на лицо не всегда качественный матирующий крем. В придачу к этому он еще и забивает поры что чревато высыпаниями. Предотвратить в дальнейшем появление блеска на коже вам поможет только комплексный подход.

Напомним,