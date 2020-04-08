ТОП-5 главных ошибок в уходе за кожей весной
Уход за кожей весной существенно отличается от зимней технологии. Именно поэтому вам стоит обратить особое внимание на то, что нужно, а главное - не нужно делать с эпидермисом после зимы.
SPF-крем
Весной нам кажется, что солнце еще не в активной фазе и поэтому крем нам вовсе не нужен. Однако это не совсем так. Данный крем необходимо использовать со значением 45+ даже в весенний период, когда ультрафиолетовые лучи даже не на пике своих возможностей. Таким образом вы сможете уберечь себя от образования пигментных пятен.
Водный баланс
Питание кожи
Следует приобрести не только увлажняющий крем, а и питательный. Именно он поможет вам спастись от шелушения и обветривания.
Недостаток витаминов
Не забывайте о витаминах и микроэлементах, необходимых организму. В противном случае их недостаток будет сказываться на состоянии кожи. Лучше всего отдать предпочтение космологическим процедурам. К примеру, мезотерапии или биоревитализации.
Злоупотребление матирубщими средствами
Тональные крема с матовым финишем подходят исключительно для жирной кожи. И то сейчас косметологи склоняются к тому, что девушкам с жирным эпидермисом следует чаще пользоваться матирующими салфетками, а не наносить на лицо не всегда качественный матирующий крем. В придачу к этому он еще и забивает поры что чревато высыпаниями. Предотвратить в дальнейшем появление блеска на коже вам поможет только комплексный подход.
Напомним,
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