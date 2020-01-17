ТОП-3 тенденции в макияже, которые стоит взять на заметку

Макияж и его тенденции меняются с каждым сезоном все интенсивнее и интенсивнее.

Сегодня мы расскажем, что можно взять себе на заметку и применить уже сейчас.

Насыщенные губы

Поскольку на пике популярности натуральность, выбирать приходится из естественных оттенков тинтов и помад: ягодная, малиновая, винная. Никаких ярко-оранжевых или черных! Главное правило - соблюдение трех постоянств: ровный контур губ, естественные брови и подходящий под ваш тип кожи тональный крем. Кареглазые красавицы могут обратить свое внимание на винные и алые оттенки помад. А зеленоглазые могут примерить на себя коралловый цвет.

Монохром

Суть этого приема заключается в соблюдении одной цветовой гаммы в вашем макияже. К примеру, девушки с карими глазами должны присмотреться к коричневым оттенкам в тенях, румянах и помаде. А вот голубоглазые представительницы прекрасного пола будут выглядеть сногсшибательно в розовых и нюдовых тонах.

"Голая" кожа

На самом деле никто не говорит об отсутствии тонального средства в макияже. Стоит только выбирать крем с меньшей насыщенностью и большим блеском (если у вас не жирная кожа). Попробуйте на себе ВВ-крема от корейских марок. Одно такое средство в сочетании с гелем для бровей и тушью создадут отличный дневной макияж и не будут перегружать лицо тяжестью макияжа.

Напомним,