ТОП-3 тенденции в макияже, которые стоит взять на заметку

17 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 тенденции в макияже, которые стоит взять на заметку
ТОП-3 тенденции в макияже, которые стоит взять на заметку
pixabay.com

Макияж и его тенденции меняются с каждым сезоном все интенсивнее и интенсивнее.

Читайте такжеАкцент на губы: ТОП-признаков недугов
Сегодня мы расскажем, что можно взять себе на заметку и применить уже сейчас.

Насыщенные губы 

Поскольку на пике популярности натуральность, выбирать приходится из естественных оттенков тинтов и помад: ягодная, малиновая, винная. Никаких ярко-оранжевых или черных!  Главное правило - соблюдение трех постоянств: ровный контур губ, естественные брови и подходящий под ваш тип кожи тональный крем. Кареглазые красавицы могут обратить свое внимание на винные и алые оттенки помад. А зеленоглазые могут примерить на себя коралловый цвет. 

Монохром 

Читайте такжеСеребристые тени и вишневая помада – тренды холодного сезона
Суть этого приема заключается в соблюдении одной цветовой гаммы в вашем макияже. К примеру, девушки с карими глазами должны присмотреться к коричневым оттенкам в тенях, румянах и помаде. А вот голубоглазые представительницы прекрасного пола будут выглядеть сногсшибательно в розовых и нюдовых тонах. 

"Голая" кожа

На самом деле никто не говорит об отсутствии тонального средства в макияже. Стоит только выбирать крем с меньшей насыщенностью и большим блеском (если у вас не жирная кожа). Попробуйте на себе ВВ-крема от корейских марок. Одно такое средство в сочетании с гелем для бровей и тушью создадут отличный дневной макияж и не будут перегружать лицо тяжестью макияжа. 

Напомним,

 

Облако тегов

стиль красота советы макияж Тренды

Материалы по теме

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс
Психология

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Lifestyle

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Актер Владимир Кравчук: Я каждый год пытаюсь побороть свой страх и обнулиться через купания в проруби
Телезвезда

Актер Владимир Кравчук: Я каждый год пытаюсь побороть свой страх и обнулиться через купания в прорубиЭксклюзив
Голос країни-10: звезда "Папика" и участник "Танців з зірками" станут участниками шоу
Анонсы на ТВ

Голос країни-10: звезда "Папика" и участник "Танців з зірками" станут участниками шоу

Популярное на сайте

Какой маникюр сводит парней с ума?

Какой маникюр сводит парней с ума?
Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!

Берегитесь: неизвестные ранее признаки рака!
Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 13 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Женский доктор 4 сезон: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.01.2020)
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 265 серию онлайн (эфир от 13.01.2020)
tv.ua