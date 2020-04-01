Правильный уход за волосами: как нужно их расчесывать

1 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Правильный уход за волосами: как нужно их расчесывать
Правильный уход за волосами: как нужно их расчесывать
pixabay.com

Волосы - достояние каждой девушки. Однако, очень часто мы пренебрегаем уходом за ними, что ведет к катастрофическим последствиям.

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Сегодня мы расскажем, как необходимо их расчесывать, чтобы забыть о выпадении волос навсегда. 

Как выбрать расческу 

1. Выбирайте расческу, которая будет подходить вашему типу волос. Густым волосам хорошо подходят массажные щетки, тонким — гребни с редкими зубьями. Сухие, поврежденные и окрашенные волосы бережно распутает силиконовый гребень. А вот от металлических расчёсок лучше отказаться всем. Они приносят больше вреда, чем пользы. 

2. Расчесывать волосы необходимо от кончиков к корням. Сначала распутайте расческой концы, а затем плавно поднимайтесь вверх. Придерживайте пряди рукой, чтобы не тянуть их и не травмировать волосяные фолликулы.

3. Заведите за привычку использовать несмываемый кондиционер. Он разгладит чешуйки волоса и облегчит скольжение расчески. 

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Как ухаживать за запутанными волосами

Вы можете столкнуться с этой проблемой, если у вши волосы тонкие и сухие. Но этого легко можно избежать. 

1. Во избежание запутывания волос, после мытья наносите кондиционер и ополосните волосы прохладной водой. 

2. Единожды в неделю используйте маски для волос. Но не чаще. 

3. Прежде чем расчесать волосы, обработайте их несмываемым средством.

4. Следите за состоянием локонов, регулярно подстригайте секущиеся кончики.

5. Длинные волосы на ночь заплетайте в свободную косу, чтобы утром вам не составляло трудностей расчесать их за пару минут. 

Если волосы запутались после сна, не нужно раздирать их расческой. Лучший вариант - вымыть голову, нанести кондиционер, затем смыть. Подсушите волосы полотенцем. Возьмите расческу с редкими зубчиками и аккуратно причешите волосы от кончиков к корням. 

Напомним, 

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