Волосы на лице: почему они у вас появляются

14 мая 2020 11:00 Антонина Старовойт
Волосы на лице: почему они у вас появляются
Волосы на лице: почему они у вас появляются
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Интенсивное волосяное покрытие лица у женщин - явный признак проблем со здоровьем.

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Многие девушки любого возраста внезапно могут заметить на лице как одиночные черные волосы, так и их интенсивный рост в одной зоне. К сожалению, почти всегда это свидетельствует о проблемах с организмом. Почему же волосы так опасны, а главное - из-за чего они появляются на лице? 

Генетика 

Волосы на подбородке либо пушок над верхней губой могут быть генетическим фактором. В свою очередь, он передается от мамы к дочери. Зачастую, такая проблема дает о себе знать уже в более взрослом возрасте. Если же вы еще молоды, то, вероятно, причина более серьезная. 

Проблемы с гормонами 

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Наше тело первым сигнализирует о проблемах внутри его. Активный рост волос у женщин указывает на гормональный дисбаланас. Обычно это связано с переизбытком мужских гормонов в крови - андрогенов. Чтобы решить эту проблему, нужно незамедлительно обращаться к эндокринологу. 

Возраст

На протяжение всей жизни наш гормональный фон меняется очень стремительно. Особенно это касается менопаузы, когда многие процессы внутри женского организма останавливаются навсегда. Поэтому очевидно, что появление волос на лице при климаксе указывает на то, что ваше тело терпеть большие изменения. В таком случае делать ничего не стоит - вам остается только ждать. 

Поликистоз яичников 

Если же до климакса вам еще далеко, то одной из наиболее вероятных и распространенных причин является поликистоз яичников. При этой проблеме вы можете отмечать нарушение менструального цикла, активный рост волос на лице, руках, ногах и груди. Помимо этого, может увеличиться и вес. Связана эта проблема с гормональным дисбалансом и приводит к таким осложнениям, как болезни сердца и сахарный диабет. 

Напомним, 

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