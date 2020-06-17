Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция

17 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com

Шляпа этим летом - главный хит в сфере аксессуаров.

 

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Но вовсе необязательно тратить большое количество финансов на трендовую шляпу. У нас есть альтернативный вариант. Предлагаем вам узнать, как сделать ее при помощи подручных средств в домашних условиях, чтобы никто не смог найти между брендовой и вашей шляпой разницу. 

Вам понадобятся: 

  • картон,
  • сантиметр,
  • проволока,
  • фломастер,
  • клеевой пистолет,
  • ткань,
  • элементы декорирования ленты,
  • бусины,
  • цветы.

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Инструкция: 

  1. Сперва измерьте окружность головы.
  2. Отрежьте проволоку, которая будет идентична вашей окружности головы.
  3. Обведите на картоне окружность из проволоки.
  4. Затем отступите 2 см от окружности. 
  5. Очертите поля.
  6. Сделайте отметки на окружности.
  7. У вас должно получиться их совместить.
  8. Сделайте прямоугольник из картона по длине малой окружности шляпы. 
  9. Сверните шляпу в круг. 
  10. Затем закрепите его при помощи клеевого пистолета.
  11. Приклейте малую окружность поверх свёрнутого круга.
  12. Приклейте большую окружность на низ свёрнутого круга.
  13. Оберните шляпку в подходящую ткань. 
  14. Зафиксируйте ее при помощи клеевого пистолета.

Напомним, 

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