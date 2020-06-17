Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
17 июня 2020 15:30
Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com
Шляпа этим летом - главный хит в сфере аксессуаров.
трендовую шляпу. У нас есть альтернативный вариант. Предлагаем вам узнать, как сделать ее при помощи подручных средств в домашних условиях, чтобы никто не смог найти между брендовой и вашей шляпой разницу.
Вам понадобятся:
- картон,
- сантиметр,
- проволока,
- фломастер,
- клеевой пистолет,
- ткань,
- элементы декорирования ленты,
- бусины,
- цветы.
- Сперва измерьте окружность головы.
- Отрежьте проволоку, которая будет идентична вашей окружности головы.
- Обведите на картоне окружность из проволоки.
- Затем отступите 2 см от окружности.
- Очертите поля.
- Сделайте отметки на окружности.
- У вас должно получиться их совместить.
- Сделайте прямоугольник из картона по длине малой окружности шляпы.
- Сверните шляпу в круг.
- Затем закрепите его при помощи клеевого пистолета.
- Приклейте малую окружность поверх свёрнутого круга.
- Приклейте большую окружность на низ свёрнутого круга.
- Оберните шляпку в подходящую ткань.
- Зафиксируйте ее при помощи клеевого пистолета.
Напомним,