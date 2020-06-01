Как сделать трендовый ободок для волос своими руками: лучше, чем в магазине

1 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сделать трендовый ободок для волос своими руками: лучше, чем в магазине
Как сделать трендовый ободок для волос своими руками: лучше, чем в магазине
Pinterest

Ободки для волос снова возвращаются на пик своей популярности. Однако не стоит полагать, что их обязательно покупать.

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Сделать ободок для волос своими руками куда проще, чем вы думаете. Главное - проявить немного креатива и фантазии. И, конечно, следовать инструкции. 

Вам понадобятся: 

  • проволока 
  • золотистый шнур 
  • клей
  • спрей-краска золотистого цвета
  • фигурки для декора
  • щипцы

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Инструкция: 

  1. Подготовьте отрезок проволоки по размеру вашей головы. Не делайте аксессуар замкнутым. .
  2. Сделайте округлую форму проволоки.
  3. Обмотайте концы проволоки золотистым шнуром. 
  4. Закрепите украшение клеем и оставьте нужную длину завязок. 
  5. Покрасьте декоративные фигурки спрей-краской золотистого цвета. 
  6.  Оставьте высыхать украшение.
  7. Выложите фигурки по периметру будущей тиары.
  8. Приклейте декоративные фигурки на проволоку при помощи щипцов и клея. 
  9. Оставьте высыхать.
  10. Трендовый ободок для волос готов. 

Напомним, 

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