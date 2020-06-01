Как сделать трендовый ободок для волос своими руками: лучше, чем в магазине
1 июня 2020 17:00
Как сделать трендовый ободок для волос своими руками: лучше, чем в магазине
Ободки для волос снова возвращаются на пик своей популярности. Однако не стоит полагать, что их обязательно покупать.
ободок для волос своими руками куда проще, чем вы думаете. Главное - проявить немного креатива и фантазии. И, конечно, следовать инструкции.
Вам понадобятся:
- проволока
- золотистый шнур
- клей
- спрей-краска золотистого цвета
- фигурки для декора
- щипцы
- Подготовьте отрезок проволоки по размеру вашей головы. Не делайте аксессуар замкнутым. .
- Сделайте округлую форму проволоки.
- Обмотайте концы проволоки золотистым шнуром.
- Закрепите украшение клеем и оставьте нужную длину завязок.
- Покрасьте декоративные фигурки спрей-краской золотистого цвета.
- Оставьте высыхать украшение.
- Выложите фигурки по периметру будущей тиары.
- Приклейте декоративные фигурки на проволоку при помощи щипцов и клея.
- Оставьте высыхать.
- Трендовый ободок для волос готов.
Напомним,