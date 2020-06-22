Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом
После трех месяцев карантина многие с ужасом поглядывают на летний гардероб, думая, как можно его видоизменить, чтобы скрыть лишние сантиметры на талии.
Удлиненные шорты
Такой вариант шортов - универсальная модель для каждой девушки. Благодаря ровному крою они без проблем сглаживают любые неровности бедер и прячут лишние сантиметры. Кстати, выбирать модель лучше всего с высокой посадкой: таким образом вы сможете визуально удлинить ноги.
Босоножки
Комбинезон
Обязательно присмотритесь с комбинезонам, у которых имеется в наличии V-образный вырез. Лучше всего останавливать свой выбор на базовых цветах: бежевый, коричневый, черный. При этом важно уделить достаточно внимания крою комбинезона. Он должен визуально подчеркнуть вашу фигуру и в то же время скрыть лишние сантиметры в части бедер и талии.
Юбка с запахом
Подобная юбка - отличный вариант для того, чтобы подчеркнуть все главные достоинства фигуры. Попробуйте открыться экспериментам в этом сезоне и остановиться на леопардовой расцветке в стиле бохо. Также юбка с запахом отлично впишется как в городской образ для повседневной носки, так и в более вечернюю обстановку.
Напомним,