Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом

После трех месяцев карантина многие с ужасом поглядывают на летний гардероб, думая, как можно его видоизменить, чтобы скрыть лишние сантиметры на талии.

Удлиненные шорты

Если вы из числа таких же людей, обязательно присмотритесь к следующим вещицам . Они помогут создать не только эффектный летний образ, но еще и визуально сделать вас более стройной.

Такой вариант шортов - универсальная модель для каждой девушки. Благодаря ровному крою они без проблем сглаживают любые неровности бедер и прячут лишние сантиметры. Кстати, выбирать модель лучше всего с высокой посадкой: таким образом вы сможете визуально удлинить ноги.

Босоножки

Комбинезон

Лучше всего подбирать открытую обувь на небольшом каблуке. Босоножки в бежевых оттенках - отличный способ сделать ваши ноги визуально более длинными и стройными. Обувать их лучше всего вместе с платьем либо шортами.

Обязательно присмотритесь с комбинезонам, у которых имеется в наличии V-образный вырез. Лучше всего останавливать свой выбор на базовых цветах: бежевый, коричневый, черный. При этом важно уделить достаточно внимания крою комбинезона. Он должен визуально подчеркнуть вашу фигуру и в то же время скрыть лишние сантиметры в части бедер и талии.

Юбка с запахом

Подобная юбка - отличный вариант для того, чтобы подчеркнуть все главные достоинства фигуры. Попробуйте открыться экспериментам в этом сезоне и остановиться на леопардовой расцветке в стиле бохо. Также юбка с запахом отлично впишется как в городской образ для повседневной носки, так и в более вечернюю обстановку.

Напомним,