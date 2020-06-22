Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом

22 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом
Тренды 2020: какие вещи визуально стройнят летом
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После трех месяцев карантина многие с ужасом поглядывают на летний гардероб, думая, как можно его видоизменить, чтобы скрыть лишние сантиметры на талии.

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Если вы из числа таких же людей, обязательно присмотритесь к следующим вещицам. Они помогут создать не только эффектный летний образ, но еще и визуально сделать вас более стройной. 

Удлиненные шорты

Такой вариант шортов - универсальная модель для каждой девушки. Благодаря ровному крою они без проблем сглаживают любые неровности бедер и прячут лишние сантиметры. Кстати, выбирать модель лучше всего с высокой посадкой: таким образом вы сможете визуально удлинить ноги. 

Босоножки

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Лучше всего подбирать открытую обувь на небольшом каблуке. Босоножки в бежевых оттенках - отличный способ сделать ваши ноги визуально более длинными и стройными. Обувать их лучше всего вместе с платьем либо шортами. 

Комбинезон

Обязательно присмотритесь с комбинезонам, у которых имеется в наличии V-образный вырез. Лучше всего останавливать свой выбор на базовых цветах: бежевый, коричневый, черный. При этом важно уделить достаточно внимания крою комбинезона. Он должен визуально подчеркнуть вашу фигуру и в то же время скрыть лишние сантиметры в части бедер и талии. 

Юбка с запахом

Подобная юбка - отличный вариант для того, чтобы подчеркнуть все главные достоинства фигуры. Попробуйте открыться экспериментам в этом сезоне и остановиться на леопардовой расцветке в стиле бохо. Также юбка с запахом отлично впишется как в городской образ для повседневной носки, так и в более вечернюю обстановку. 

Напомним, 

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