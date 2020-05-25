Собираем базовый гардероб: ТОП-4 вещи на все случаи жизни

Базовый гардероб составить куда проще, чем вы думаете. Главное - проявить немного фантазии и прислушаться к советам трендсеттеров.

Однотонный свитер

Базовые вещи - абсолютный мастхэв для каждой модницы на все случаи жизни. Они помогут вам выглядеть стильно без больших трат и ломания головы над будущим образом. Чтобы его составить максимально трендово, обратите внимание на следующие вещи:

Не выбирайте свитера, на которых присутствуют узоры, странные расцветки и декоры. Также откажитесь от градиентов и различных рисунков на свитерах. Эта вещь - отличная инвестиция в ваш будущий красивый образ. Поэтому старайтесь выбирать качественные модели, которые будут вам служить очень долго.

Брючный костюм

Лодочки

Каждой девушке нужен ее персональный брючный костюм. Это отличная альтернатива платьям в офис и сочетанию джинсов с пиджаком. Лучше выбрать жакет и брюки в одной расцветке, а под низ надеть белую футболку. И стильно, и лаконично, а главное - из моды точно не выйдет.

У каждой девушки, которая следит за трендами, должна быть в арсенале пара лодочек нейтрального цвета. Главное - выберите правильную форму, которая подчеркнет вашу щиколотку, а также визуально удлинит ногу. Отдайте предпочтение бежевым и черным для повседневной носки, а также красным - для разбавления вашего лука.

Майка простого кроя

Не нужно выдумывать нечто эдакое, чтобы подчеркнуть ваш образ. Достаточно просто обратить внимание на майку-комбинацию. Она отлично сочетается со строгим жакетом и брюками-бананами, а также дополняет его благодаря своей воздушности.

Напомним,