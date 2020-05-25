Собираем базовый гардероб: ТОП-4 вещи на все случаи жизни

25 мая 2020 13:00 Антонина Старовойт
Собираем базовый гардероб: ТОП-4 вещи на все случаи жизни
Собираем базовый гардероб: ТОП-4 вещи на все случаи жизни
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Базовый гардероб составить куда проще, чем вы думаете. Главное - проявить немного фантазии и прислушаться к советам трендсеттеров.

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Базовые вещи - абсолютный мастхэв для каждой модницы на все случаи жизни. Они помогут вам выглядеть стильно без больших трат и ломания головы над будущим образом. Чтобы его составить максимально трендово, обратите внимание на следующие вещи: 

Однотонный свитер 

Не выбирайте свитера, на которых присутствуют узоры, странные расцветки и декоры. Также откажитесь от градиентов и различных рисунков на свитерах. Эта вещь - отличная инвестиция в ваш будущий красивый образ. Поэтому старайтесь выбирать качественные модели, которые будут вам служить очень долго. 

Брючный костюм 

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Каждой девушке нужен ее персональный брючный костюм. Это отличная альтернатива платьям в офис и сочетанию джинсов с пиджаком. Лучше выбрать жакет и брюки в одной расцветке, а под низ надеть белую футболку. И стильно, и лаконично, а главное - из моды точно не выйдет. 

Лодочки 

У каждой девушки, которая следит за трендами, должна быть в арсенале пара лодочек нейтрального цвета. Главное - выберите правильную форму, которая подчеркнет вашу щиколотку, а также визуально удлинит ногу. Отдайте предпочтение бежевым и черным для повседневной носки, а также красным - для разбавления вашего лука. 

Майка простого кроя 

Не нужно выдумывать нечто эдакое, чтобы подчеркнуть ваш образ. Достаточно просто обратить внимание на майку-комбинацию. Она отлично сочетается со строгим жакетом и брюками-бананами, а также дополняет его благодаря своей воздушности. 

Напомним, 

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