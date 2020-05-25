Собираем базовый гардероб: ТОП-4 вещи на все случаи жизни
Базовый гардероб составить куда проще, чем вы думаете. Главное - проявить немного фантазии и прислушаться к советам трендсеттеров.
Однотонный свитер
Не выбирайте свитера, на которых присутствуют узоры, странные расцветки и декоры. Также откажитесь от градиентов и различных рисунков на свитерах. Эта вещь - отличная инвестиция в ваш будущий красивый образ. Поэтому старайтесь выбирать качественные модели, которые будут вам служить очень долго.
Брючный костюм
Лодочки
У каждой девушки, которая следит за трендами, должна быть в арсенале пара лодочек нейтрального цвета. Главное - выберите правильную форму, которая подчеркнет вашу щиколотку, а также визуально удлинит ногу. Отдайте предпочтение бежевым и черным для повседневной носки, а также красным - для разбавления вашего лука.
Майка простого кроя
Не нужно выдумывать нечто эдакое, чтобы подчеркнуть ваш образ. Достаточно просто обратить внимание на майку-комбинацию. Она отлично сочетается со строгим жакетом и брюками-бананами, а также дополняет его благодаря своей воздушности.
Напомним,