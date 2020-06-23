Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция

23 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция
Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция
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Рукоделие - отличная возможность прокачать свои умения, а также сделать красивый и стильный венок для летних прогулок.

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Летний венок с цветами - символ тепла, свободы и стиля. Благодаря ему вы сможете подчеркнуть вашу естественную красоту, а также дополнить ее подходящими цветами из венка. 

Вам понадобятся: 

  • проволока;
  • искусственные цветы;
  • ножницы;
  • ленты;

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Инструкция: 

  1. Возьмите проволоку и сделайте каркас для венка, предварительно обмерив обхват головы. 
  2. Подготовьте искусственные цветы из бумаги.
  3. Обрежьте стебли у крупных цветов и просуньте флористическую проволоку.
  4. Теперь вы можете закрепить ее на каркасе.
  5. Мелкие цветы свяжите в небольшую композицию из 3-4 цветочков. 
  6. Они должны быть на проволоке, которую нужно обматывать вокруг каркаса.
  7. Теперь цветы аккуратно закрепите на каркасе. 
  8. Чтобы изготовить каркас для ободка,  вам нужно взять плотную проволоку. 
  9. Если у вас ее нет, то вы вы можете сплести косичку из обычной проволоки. 

Совет

Чтобы венок выглядел более стильно и органично, наденьте под него льняное платье и открытые босоножки. Такое сочетание вещей обеспечит вам яркость и стиль. 

Напомним, 

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