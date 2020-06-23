Как сделать трефовый венок с цветами своими руками: инструкция
Рукоделие - отличная возможность прокачать свои умения, а также сделать красивый и стильный венок для летних прогулок.
Вам понадобятся:
- проволока;
- искусственные цветы;
- ножницы;
- ленты;
- Возьмите проволоку и сделайте каркас для венка, предварительно обмерив обхват головы.
- Подготовьте искусственные цветы из бумаги.
- Обрежьте стебли у крупных цветов и просуньте флористическую проволоку.
- Теперь вы можете закрепить ее на каркасе.
- Мелкие цветы свяжите в небольшую композицию из 3-4 цветочков.
- Они должны быть на проволоке, которую нужно обматывать вокруг каркаса.
- Теперь цветы аккуратно закрепите на каркасе.
- Чтобы изготовить каркас для ободка, вам нужно взять плотную проволоку.
- Если у вас ее нет, то вы вы можете сплести косичку из обычной проволоки.
Совет
Чтобы венок выглядел более стильно и органично, наденьте под него льняное платье и открытые босоножки. Такое сочетание вещей обеспечит вам яркость и стиль.
Напомним,