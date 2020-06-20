Универсальные серьги-гвоздики своими руками: пошаговая инструкция

20 июня 2020 21:00 Антонина Старовойт
Универсальные серьги-гвоздики своими руками: пошаговая инструкция
Универсальные серьги-гвоздики своими руками: пошаговая инструкция
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Серьги-гвоздики - универсальный аксессуар, который подойдет для любого мероприятия. К счастью, сделать его в домашних условиях куда проще, чем вы думаете.

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Серьги-гвоздики могут быть с любым камнем, который вам по душе. Главно - грамотно оформить саму основу аксессуара

Вам понадобятся: 

  • шпатель
  • два кабошона
  • две оправы 

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Как сделать основу: 

  1. Зажмите оправу в пальцах таким образом, чтобы штырек проходил между указательным и средним пальцем.
  2. Вложите в оправу кабошон и держите его большим пальцем. Ваш камень должен располагаться по центру.  
  3. Приложите деревянный шпатель к зубчикам основы. 
  4.  Поверите кисть и слегка нажмите. 
  5. Затем согните шпателем зубчики в направлении к центру.
  6. Камень крепко удерживайте посередине. 
  7. Не позволяйте  ему сползти, иначе будет криво.
  8. Разверните заготовку на 180 градусов. 
  9. Затем прижмите зубчики с противоположной стороны. 
  10. А теперь поверните заготовку на 90 градусов. 
  11.  Обработайте еще две противоположные стороны.
  12. Держите камень крепко и следите за штырем. 
  13. Зубчики вершинами должны образовать квадрат, вписанный в круг. 
  14. Закруглите его. 
  15. Нажмите попарно на противоположные углы квадрата.
  16. Теперь наденьте на штырьки заглушки. 
  17. Ваши универсальные серьги-гвоздики готовы.

Совет

Такие серьги отлично подойдут для длительных путешествий, которы требуют выдержки, сил, а также - энергичности. 

Напомним, 

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