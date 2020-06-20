Универсальные серьги-гвоздики своими руками: пошаговая инструкция
Серьги-гвоздики - универсальный аксессуар, который подойдет для любого мероприятия. К счастью, сделать его в домашних условиях куда проще, чем вы думаете.
Вам понадобятся:
- шпатель
- два кабошона
- две оправы
- Зажмите оправу в пальцах таким образом, чтобы штырек проходил между указательным и средним пальцем.
- Вложите в оправу кабошон и держите его большим пальцем. Ваш камень должен располагаться по центру.
- Приложите деревянный шпатель к зубчикам основы.
- Поверите кисть и слегка нажмите.
- Затем согните шпателем зубчики в направлении к центру.
- Камень крепко удерживайте посередине.
- Не позволяйте ему сползти, иначе будет криво.
- Разверните заготовку на 180 градусов.
- Затем прижмите зубчики с противоположной стороны.
- А теперь поверните заготовку на 90 градусов.
- Обработайте еще две противоположные стороны.
- Держите камень крепко и следите за штырем.
- Зубчики вершинами должны образовать квадрат, вписанный в круг.
- Закруглите его.
- Нажмите попарно на противоположные углы квадрата.
- Теперь наденьте на штырьки заглушки.
- Ваши универсальные серьги-гвоздики готовы.
Совет
Такие серьги отлично подойдут для длительных путешествий, которы требуют выдержки, сил, а также - энергичности.
Напомним,