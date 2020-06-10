ТОП-5 трендовых очков 2020 года: обратите на них внимание

10 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
ТОП-5 трендовых очков 2020 года: обратите на них внимание
ТОП-5 трендовых очков 2020 года: обратите на них внимание
pixabay.com

Очки в этом году очень модный аксессуар, ведь он защищает не только от солнечных лучей, а и от коронавируса. Эксперт рассказала, какие очки в тренде в этом сезоне и как правильно выбрать модный аксессуар.

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В новом выпуске программы «Ранок з Україною» ведущие Мария Мельник и Григорий Герман выясняли, на какие очки стоит обратить внимание летом 2020-го года. Так, эксперт по подбору очков заверила, что теперь солнцезащитные аксессуары стоит приобрести не только чтобы уберечься от ультрафиолета, но и от коронавируса.

По статистике, 5000 раз мы невольно касаемся лица и хотим потереть глаза. А когда мы одеваем солнцезащитные очки – это автоматически блокирует доступ рук к слизистой глаз,
– комментирует эксперт по подбору очков Татьяна Туча.

Круглые, квадратные или классика – какие же нынче в моде?

Первый тренд – очки сайфай

Тренд этого сезона – это очки сайфай, – поделилась эксперт. – В народе их знают, как узкие очки. Они защищают от солнца, но больше считаются имиджевой моделью.

ТОП-5 трендовых очков 2020 года / pixabay.com

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А если вы переживаете за форму лица и пойдет ли вам эта модель – следует примерить, ведь по словам эксперта, за годы работы она поняла – нет такой модели, которая бы категорически кому-то не подходила – все достаточно индивидуально.

Второй тренд – геометрия

Геометрические формы до сих пор на пике моды. Это могут быть как шестиугольные большие очки, так и узкие треугольные.

Следующий вариант трендов этого сезона – это очки геометрических форм, – отметила эксперт. – Они могут быть, как объемными, так и более узкие. Особая угловатость, выражена в более узких формах.

ТОП-5 трендовых очков 2020 года / pixabay.com

Третья модная модель очков в этом сезоне – очки-маска

Они характерны тем, что верхняя линия, как правило, будет ровной и верхнее пространство тоже,
– комментирует эксперт.

Четвертый тренд – ретро

Возвращаются в моду и ретро-варианты – с широкой оправой и более овальные.

Это такие узкие очки, – сказала эксперт. – Когда вы их надеваете, ощущаете себя, как в фильме «Завтрак у Тиффани».

ТОП-5 трендовых очков 2020 года / pixabay.com

Ну и пятый вариант – очки-оверсайз

Очки гранды, которые отличаются массивной оправой, – рассказала эксперт. – Это универсальная модель, она подойдет как молоденьким девочкам, так и девушкам среднего возраста.

ТОП-5 трендовых очков 2020 года / pixabay.com

Какова бы ни была модель, Татьяна советует выбирать цвет линз под цвет глаз, тогда картинка в очках не будет искажаться. Поэтому в этом сезоне от ультрафиолета и попадания инфекции в глаза модниц будут защищать очки «сайфай», с геометрической формой, очки-маска, можно выбрать очки ретро и так называемые гранды – с массивной оправой.

Напомним, 

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