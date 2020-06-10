ТОП-5 трендовых очков 2020 года: обратите на них внимание
Очки в этом году очень модный аксессуар, ведь он защищает не только от солнечных лучей, а и от коронавируса. Эксперт рассказала, какие очки в тренде в этом сезоне и как правильно выбрать модный аксессуар.
По статистике, 5000 раз мы невольно касаемся лица и хотим потереть глаза. А когда мы одеваем солнцезащитные очки – это автоматически блокирует доступ рук к слизистой глаз,– комментирует эксперт по подбору очков Татьяна Туча.
Круглые, квадратные или классика – какие же нынче в моде?
Первый тренд – очки сайфай
Тренд этого сезона – это очки сайфай, – поделилась эксперт. – В народе их знают, как узкие очки. Они защищают от солнца, но больше считаются имиджевой моделью.
Второй тренд – геометрия
Геометрические формы до сих пор на пике моды. Это могут быть как шестиугольные большие очки, так и узкие треугольные.
Следующий вариант трендов этого сезона – это очки геометрических форм, – отметила эксперт. – Они могут быть, как объемными, так и более узкие. Особая угловатость, выражена в более узких формах.
Третья модная модель очков в этом сезоне – очки-маска
Они характерны тем, что верхняя линия, как правило, будет ровной и верхнее пространство тоже,– комментирует эксперт.
Четвертый тренд – ретро
Возвращаются в моду и ретро-варианты – с широкой оправой и более овальные.
Это такие узкие очки, – сказала эксперт. – Когда вы их надеваете, ощущаете себя, как в фильме «Завтрак у Тиффани».
Ну и пятый вариант – очки-оверсайз
Очки гранды, которые отличаются массивной оправой, – рассказала эксперт. – Это универсальная модель, она подойдет как молоденьким девочкам, так и девушкам среднего возраста.
Какова бы ни была модель, Татьяна советует выбирать цвет линз под цвет глаз, тогда картинка в очках не будет искажаться. Поэтому в этом сезоне от ультрафиолета и попадания инфекции в глаза модниц будут защищать очки «сайфай», с геометрической формой, очки-маска, можно выбрать очки ретро и так называемые гранды – с массивной оправой.
Напомним,