Какие джинсы визуально прибавляют вес: ТОП-4 модели-табу

4 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Какие джинсы визуально прибавляют вес: ТОП-4 модели-табу
Какие джинсы визуально прибавляют вес: ТОП-4 модели-табу
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Далеко не все джинсы играют нашему образу в плюс. Некоторые предательски портят внешний вид и заставляют выглядеть в пару раз больше.

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Обязательно читайте от каких популярных моделей стоит отказаться, чтобы не чувствовать себя в несколько раз больше. 

Скинни 

Джинсы-скинни уже давно потеряли былую актуальность и уступили место более просторным моделям. Сейчас куда более популярными становятся брюки бананы, палаццо и клеш. Если ваш низ заметно тяжелее верха, то лучше отдать предпочтение джинсам прямого кроя, где штанина бы визуально не стягивала ногу, а напротив - делала ее меньше. Также обратите внимание на посадку: она обязательно должна быть высокой. 

Бойфренды на низкой талии 

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Сами штаны бойфренды неплохие. Однако они хорошо смотрятся исключительно на худеньких ножках. А вот девушкам, у которых более массивные ноги, стоит отказаться от подобной модели. Особенно, если та еще и с дырками. Специфику этих джинсов в том, что они рассчитаны на низкую талию, а та визуально рубит силуэт и делает его визуально менее целостным и подтянутым. 

Брюки с крупными и яркими принтами 

Крупный принт визуально крупнеет и ногу. Особенно, если вы выбираете яркий принт на белом фоне - такое сочетание просто не оставляет шансов вам и вашему образу выглядеть стильно и эстетично. Лучше отказаться от вычурных изображений в пользу однотонных моделей. 

Капри 

Капри не идут абсолютно никому. Дело в том, что они визуально увеличивают икры. Из-за этого низ туловища визуально выглядит более громоздко и тяжело. Если у вас и без этого не самые миниатюрные щиколотки, то ваши ноги потеряют свои очертания и превратятся в бесформенный силуэт. Лучше присмотритесь к кюлотом  и укороченным брюкам-бананам.

Напомним, 

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