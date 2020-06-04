Какие джинсы визуально прибавляют вес: ТОП-4 модели-табу
Далеко не все джинсы играют нашему образу в плюс. Некоторые предательски портят внешний вид и заставляют выглядеть в пару раз больше.
Скинни
Джинсы-скинни уже давно потеряли былую актуальность и уступили место более просторным моделям. Сейчас куда более популярными становятся брюки бананы, палаццо и клеш. Если ваш низ заметно тяжелее верха, то лучше отдать предпочтение джинсам прямого кроя, где штанина бы визуально не стягивала ногу, а напротив - делала ее меньше. Также обратите внимание на посадку: она обязательно должна быть высокой.
Бойфренды на низкой талии
Брюки с крупными и яркими принтами
Крупный принт визуально крупнеет и ногу. Особенно, если вы выбираете яркий принт на белом фоне - такое сочетание просто не оставляет шансов вам и вашему образу выглядеть стильно и эстетично. Лучше отказаться от вычурных изображений в пользу однотонных моделей.
Капри
Капри не идут абсолютно никому. Дело в том, что они визуально увеличивают икры. Из-за этого низ туловища визуально выглядит более громоздко и тяжело. Если у вас и без этого не самые миниатюрные щиколотки, то ваши ноги потеряют свои очертания и превратятся в бесформенный силуэт. Лучше присмотритесь к кюлотом и укороченным брюкам-бананам.
Напомним,