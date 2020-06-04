Какие джинсы визуально прибавляют вес: ТОП-4 модели-табу

Далеко не все джинсы играют нашему образу в плюс. Некоторые предательски портят внешний вид и заставляют выглядеть в пару раз больше.

Скинни

Обязательно читайте от каких популярных моделей стоит отказаться, чтобы не чувствовать себя в несколько раз больше.

Джинсы-скинни уже давно потеряли былую актуальность и уступили место более просторным моделям. Сейчас куда более популярными становятся брюки бананы, палаццо и клеш. Если ваш низ заметно тяжелее верха, то лучше отдать предпочтение джинсам прямого кроя, где штанина бы визуально не стягивала ногу, а напротив - делала ее меньше. Также обратите внимание на посадку: она обязательно должна быть высокой.

Бойфренды на низкой талии

Брюки с крупными и яркими принтами

Сами штаны бойфренды неплохие. Однако они хорошо смотрятся исключительно на худеньких ножках. А вот девушкам, у которых более массивные ноги, стоит отказаться от подобной модели. Особенно, если та еще и с дырками. Специфику этих джинсов в том, что они рассчитаны на низкую талию, а та визуально рубит силуэт и делает его визуально менее целостным и подтянутым.

Крупный принт визуально крупнеет и ногу. Особенно, если вы выбираете яркий принт на белом фоне - такое сочетание просто не оставляет шансов вам и вашему образу выглядеть стильно и эстетично. Лучше отказаться от вычурных изображений в пользу однотонных моделей.

Капри

Капри не идут абсолютно никому. Дело в том, что они визуально увеличивают икры. Из-за этого низ туловища визуально выглядит более громоздко и тяжело. Если у вас и без этого не самые миниатюрные щиколотки, то ваши ноги потеряют свои очертания и превратятся в бесформенный силуэт. Лучше присмотритесь к кюлотом и укороченным брюкам-бананам.

Напомним,